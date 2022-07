Überbuchter Flug, etliche Passagiere bleiben stehen: „Tumultartige Szenen“ an Flughafen

Reisechaos in Friedrichshafen

Von Martina Lippl

Urlaubsfrust statt Urlaubsfreuden: Bei Flugpassagiere lagen am Freitag am Flughafen Friedrichshafen die Nerven blank. Von „tumultartigen Szenen“ berichtet die Polizei.

Friedrichshafen – Reisende brauchen im Augenblick ein ziemlich dickes Fell. Ein Ende der chaotischen Situationen an Flughäfen in Deutschland und Europa scheint kaum in Sicht. Wegen eines „massiv überbuchten Fluges“ der Wizz Air nach Tirana (Albanien) kam es am Freitag gegen 19 Uhr nach Angaben der Polizei zu „tumultartigen Szenen“ beim Boarding. Die Billig-Airline Wizz Air strapazierte die Nerven ihrer Passagiere schon extrem.

Überbuchter Flug – Tumulte am Flughafen Friedrichshafen

Wizz Air ließ einfach 39 Personen am Airport Friedrichshafen stehen. Für den Flug waren 209 Passagiere gebucht, doch nur 186 Sitzplätze standen nach ersten Erkenntnissen der Polizei zur Verfügung. Die aufgebrachten Passagiere äußerten demnach lautstark ihren Unmut und wollten die Abfertigungshalle nicht verlassen. Zoll- und Polizeibeamte mussten die Menschen demnach mehrfach vom Abfertigungsschalter zurückweisen. Die Situation konnte letztendliche durch intensive Gespräche mit den Passagieren beruhigt werden, so die Polizei. Einige der betroffenen Passagiere, die Anreisezeiten von mehreren Stunden hatten, mussten den Flughafen verlassen.

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen hat sich zum Beginn der Sommerferien in Österreich und der Schweiz am Wochenende auf die erste große Reisewelle nach eigenen Angaben gut vorbereitet, sowohl beim Check-in, Boarding und der Sicherheitskontrolle. Viele Flüge in beliebte Urlaubsziele wie nach Mallorca, Heraklion (Griechenland) und nach Antalya (Türkei) seien ab Friedrichshafen zu Ferienbeginn so gut wie ausgebucht. Wizz Air fliegt nach dem Flugplan offenbar am Montag und Freitag von Friedrichshafen im Juli nach Tirana. Für einen „reibungslosen Start“ in den Urlaub empfiehlt der Flughafen zwei Stunden vor Abflug vor Ort zu sein. Das klingt im Vergleich zu anderen Flughäfen in Deutschland recht entspannt. Am Hamburger Flughafen oder auch am Airport Frankfurt werden Passagiere gebeten, unbedingt 2,5 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Das Reise-Chaos an deutschen Flughäfen trübt bei vielen Passagieren die Freude über den Urlaubsstart. Die Lufthansa hat weitere Flüge gestrichen. (ml)