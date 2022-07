Himmelsphänomen „Supermond“ über Deutschland - Spektakel heute auch in Bayern zu sehen

Von: Laura May

Der sogenannte Supermond ist im Juli über Deutschland zu sehen, es ist zugleich der erdnächste und somit größte Vollmond in diesem Jahr. Doch wo ist er zu sehen?

München – Wussten Sie, dass jeder Vollmond einen eigenen Namen hat? Schon die Ureinwohner verschiedener Länder gaben den Mondphasen und Vollmonden Namen in ihren Sprachen. Die Bezeichnungen orientieren sich meist an Naturphänomenen und landwirtschaftlichen Zyklen. Wurmmond, Schneemond, Rosa Mond oder Erntemond sind nur ein paar Beispiele.

Die Mondnamen sind eine Art einfache Version des Mondkalenders, eine Ordnung des Weltraums aus der Beobachtung heraus. Auch in Mitteleuropa orientierten sich die Monatsnamen früher an den Mondphasen – etwa der altrömische Kalender. Unsere Monate leiten sich aus diesen alten Beobachtungen ab, auch wenn die heute nicht mehr mit den Mondphasen übereinstimmen.

Etwa ein Mal im Monat prägt der Vollmond den Nachthimmel. Der Mondkalender zeigt, wann der Vollmond oder Neumond am Himmel steht. © imagebroker/Imago

Bockmond oder Heumond über Deutschland: Am 13. Juli ist es soweit

In Deutschland wird der Vollmond im Juli traditionell Heumond genannt. Da im Juli die Heuernte beginnt, bezeichnet der Name schlicht den Umstand, der das Leben der Menschen am meisten prägt, beziehungsweise prägte. Wie viele Aspekte der Astronomie, konnten Menschen die Zyklen schon erkennen, bevor sie sie verstehen konnten. Dieses Jahr wird der Heumond am 13. Juli seine volle Pracht entfalten.

Nordamerikanische Ureinwohnerstämme der Algonkin bezeichnen den Juli-Vollmond hingegen als „Buck Moon“ (Bockmond). Der Name leitet sich von ihrer Beobachtung der heimischen Rehe ab. In den Wäldern der Region tummeln sich zahlreiche Rehe, deren Männchen jedes Jahr im Hochsommer neue Geweihe wachsen.

Zweiter Supermond binnen weniger Wochen erwartet

Mit einem satten Vollmond wird an diesem Mittwoch der zweite sogenannte Supermond binnen weniger Wochen erwartet. „Es ist der erdnächste Vollmond in diesem Jahr“, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland, Sven Melchert, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Wenn er für die Menschen in Deutschland am Horizont aufgeht, ist er allerdings von diesem Punkt schon wieder etwas entfernt. Bei Mondaufgang ist der Erdtrabant 357 517 Kilometer von der Erde weg.

Zu dem sogenannten Supermond kommt es, wenn der Erdbegleiter in seiner elliptischen Umlaufbahn unserem Planeten besonders nahe kommt und gleichzeitig Vollmond ist. Zu bewundern ist das Schauspiel, wenn denn keine Wolken die Sicht verdecken, mit Blick nach Süden. Der Mond geht im Sommer am Abend im Südosten auf und am Morgen im Südwesten unter. Den Sternfreunden zufolge steigt er in München um 21.36 Uhr, in Hamburg um 22.17 Uhr, in Berlin um 21.56 Uhr und in Köln um 22.12 Uhr über den Horizont. Besonders groß wirkt der Mond direkt nach Aufgang und kurz vor Untergang.

Dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge kann es landesweit in dieser Nacht die Chance geben, diesen Mond zu bewundern. Im Norden und in der Mitte gebe es wechselnde, aber keine dichte Bewölkung. Im Süden sei es teils klar. „Ich schließe eine Chance überall nicht aus“, sagte ein Meteorologe.

Weitere Namen für den Vollmond im Juli

Verschiedene Himmelsphänomene haben je nach Kultur, Region und Sprache andere Namen. Der Juli-Vollmond hat nach den beiden beschriebenen Bezeichnungen auch noch folgende Pseudonyme: Sonnenmond, Würzmond, Bärenmond, Sonnenmond, Donnermond.

