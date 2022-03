Radioaktive Strahlung in Deutschland: Karte des Bundesamts zeigt Belastungen der Regionen

Von: Dennis Liedschulte

Die Sorge vor radioaktiver Strahlung ist in Deutschland seit dem Ukraine-Krieg gestiegen. Eine Karte gibt nun Auskunft über die Belastung in den verschiedenen Regionen.

München – Die Atomkraftwerke Tschernobyl (circa 1800 Kilometer) und Saporischschja (circa 2200 Kilometer) sind weit von München entfernt. Dennoch könnte es bei einem Zwischen- oder Katastrophenfall zu Austritten radioaktiver Strahlung kommen. Diese könnte durch Winde auch nach Deutschland gelangen. Die Gefahr ist aktuell nicht akut, aber dennoch gegeben.

Radioaktive Strahlung in Deutschland: Sorge wegen Tschernobyl und Saporischschja

In Deutschland gibt es ein breites Netz an Messstellen, an denen radioaktive Strahlung regelmäßig gecheckt wird. User können das sogenannte Strahlungsniveau direkt abfragen und bekommen Echtzeitergebnisse (mehr News aus dem Welt-Ressort bei Merkur.de).

Wie funktioniert die Karte, die vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zur Verfügung gestellt wird? Zu sehen ist eine Deutschlandkarte mit zahlreichen Kreisen. Die Kreise symbolisieren die Messgebiete und haben unterschiedliche Farben.

Radioaktive Strahlung in Deutschland: Messstellen auf interaktiver Karte zeigen aktuelle Werte

Die Farben sind mit der Intensität der Strahlung gleichzusetzen. Die sich in den Kreisen befindenden Zahlen zeigen an, wie viele Mess-Sonden vorhanden sind. Es ist möglich eine Zoomfunktion zu nutzen, so kann nicht nur Deutschland in seiner Gesamtheit, sondern auch eine Region im Detail gesehen werden.

Welche Werte werden in der Karte angegeben und was bedeuten sie im Hinblick auf die Strahlung? Die Karte zeigt nach Angaben des BfS die Gamma-Ortsdosisleistung (ODL), die in der Einheit Mikrosievert pro Stunde (µSv/h) gemessen wird. Die natürliche ODL liegt nach Angaben des BfS in Deutschland zwischen 0,05 und 0,18 µSv/h.

Das Strahlenschutzgesetz in Deutschland gibt einen Grenzwert für den Schutz der Menschen von 1 Millisievert im Kalenderjahr an. Für Personen, die sich beruflich einer Strahlung aussetzen, gilt ein Wert von 20 Millisievert. Wie der Focus berichtet, gebe es im schlimmsten Fall einer Übersteigung der Messwerte eine Warnmeldung für die Bevölkerung.

Positiv anzumerken ist, dass zum aktuellen Stand alle 1623 Messstellen in Deutschland Werte zwischen 0,08 µSv/h und 0,014 µSv/h anzeigen. Interessant ist allerdings, dass es ein eindeutiges Nord-Süd-Gefälle gibt.

Radioaktive Strahlung in Deutschland: Norden weist geringere Werte auf

Die Werte nördlich des Bogens Köln, Hannover, Berlin bewegen sich bei 0,08 µSv/h. Die Werte südlich dieses Bogens bei 0,08 µSv/h bis 0,14 µSv/h. Im Rhein-Main-Gebiet, bei Stuttgart und Freiburg sowie an der Grenze der Bundesländer Sachsen und Bayern zu Tschechien und in Thüringen werden Werte rund um 0,14 µSv/h gemessen.

Zum jetzigen Stand bedeutet das eine Entwarnung: Es sind keine erhöhten Strahlungen in Deutschland zu erkennen. Die aktuellen Werte liegen im Normalbereich. Die Angst vor einem atomaren Zwischen- oder Katastrophenfall ist dennoch im Zuge des Ukraine-Krieges bei vielen Menschen vorhanden. Russische Truppen haben die Atomkraftwerke Tschernobyl und Saporischschja besetzt. Diverse Medien haben über Zwischenfälle berichtet, die sich an den Atomkraftwerken abgespielt haben sollen.

Der deutsche Nachbar Belgien will seinen Ausstieg aus der Atomenergie wegen des Ukraine-Kriegs um ganze zehn Jahre verschieben*.

Radioaktive Strahlung in Deutschland: Vorfälle in der Ukraine

Die Lage ist allerdings unklar und aktuell ist es schwer zu unterscheiden, ob es sich um valide Informationen oder um ukrainische Vorwürfe gegen Russland handelt. In Tschernobyl fehlt laut Spiegel Elektrizität für die Kühlsysteme. Berichten zufolge soll dies im Zuge der Kämpfe passiert sein. Die Angst allerdings sei unbegründet.

Gegenüber dem Spiegel erklärt Sven Dokter von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln, dass es trotz ausgefallener Kühlung zu keinerlei Schäden an der Hülle kommen dürfte. Es handelt sich bei Tschernobyl um ein stillgelegtes Atomkraftwerk. Die Hitzeentwicklung sei trotz fehlender Elektrizität nicht mehr noch genug.

Radioaktive Strahlung in Deutschland: Mehrere Institutionen reagieren auf Ängste

Anders gestaltet sich die Lage im Atomkraftwerk Saporischschja. Dort soll nach Informationen der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zu einem Kontaktabbruch gekommen sein. Im Detail heißt es, dass die Datenverbindung zu den Überwachungsgeräten ausgefallen sei. Aktuell sehe man zwar noch keine kritischen Auswirkungen, jedoch sei die Lage besorgniserregend.

Neben der Karte des BfS, die die insgesamt 1623 Messstellen in Deutschland zeigt, hat auch das Team um den Meteorologen Jörg Kachelmann eine interaktive Karte ins Leben gerufen. Diese soll zeigen, wie mögliche Gefahrstoffe – also auch radioaktive Strahlung – sich über Winde in Europa verteilt. Aktuell gibt es trotz der besorgniserregenden Berichte aus der Ukraine bei den Atomkraftwerken also keinen Grund zur Panik. Sowohl aus Tschernobyl als auch aus Saporischschja seien die Berichte zwar beunruhigend, aber noch keineswegs gefährlich. *Ruhr.24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA