Geflüchtete aus der Ukraine teilt Bild von zerkratztem Auto auf Instagram

Ksenia (rechts) postet am 6. Juni ein Bild von ihrem zerkratzten Auto auf Instagram und macht damit auf Hass gegen Ukrainer:innen in Deutschland aufmerksam. © Privat @kseniya_levadna

Plötzlich ist das Auto zerkratzt – und zwar mit einem „Z“. Eine ukrainische Geflüchtete erzählt BuzzFeed News vom Vorfall, den sie auch auf Instagram publik machte.

Die meisten Menschen, die von der Ukraine nach Deutschland flüchten, um dem Angriffskrieg Wladimir Putins zu entkommen, sind Frauen oder Kinder. Die Männer bleiben größtenteils zurück. Sie kämpfen für ihr Land im Ukraine-Krieg, der mittlerweile über drei Monate andauert. Eine der Frauen, die die Ukraine verlassen hat, ist Ksenia aus Charkiw. Gemeinsam mit einer Freundin und ihrer Mutter fuhr sie im März erst in die Slowakei zu Bekannten und dann weiter nach Deutschland in die schwäbische Kleinstadt Mengen. Eigentlich hat sie sich dort immer sicher gefühlt. Aber in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni wurde das Fluchtauto der drei Frauen mit dem Buchstaben „Z“ verkratzt.

BuzzFeed.de fragt Ksenia im Interview, warum sie das zerkratzte Auto auf Instagram öffentlich machte und wie ihre Fluchterfahrungen in Deutschland waren.