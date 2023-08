Audi-Fahrer kracht in Menschengruppe, verletzt vier Kinder und zeigt Familien der Opfer an

Von: Carolin Gehrmann

In Wuppertal fuhr ein 23-jähriger Mann mit einem SUV in eine Gruppe von Kindern. Nun erstellte der Mann Anzeige gegen die aufgebrachten Angehörigen der verletzen Kinder.

Wuppertal – Mit einem hochmotorisierten Sport-SUV war ein 23-jähriger Mann am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr in Wuppertal auf einen Gehweg gerast. Dabei wurden vier Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren verletzt. Die Schuldfrage bei diesem Unfall sollte eigentlich auf der Hand liegen.

Doch nun müssen sich offenbar die Familienmitglieder der verletzten Kinder vor der Polizei verantworten. Der Unfallfahrer hat Medienberichten zufolge nämlich Anzeige gegen die Angehörigen erstattet, die bei dem Unfall vor Ort waren.

Unfall in Wuppertal – Vier Kinder werden auf dem Gehweg von Audi-SUV verletzt

Wie es zu dem Unfall kam: Der Unfallverursacher hatte an einer Ampel zu viel Gas gegeben und dadurch die Kontrolle über den Audi vom Modell RS Q8 verloren. In der Folge überfuhr der Mann einen Gehweg und prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand. Die verletzten Kinder befanden sich zu dem Zeitpunkt auf dem Bürgersteig und wurden von dem Fahrzeug getroffen, wie die Polizei den Unfallhergang in einer ersten Meldung schildert.

Nach dem Unfall in Wuppertal mussten drei verletzte Kinder im Krankenhaus behandelt werden

Drei der Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden. Keines von ihnen befand sich jedoch in Lebensgefahr. Inzwischen sollen sie sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung befinden, schreibt die Bild-Zeitung. Die Familienangehörigen wurden von dem Unfallverursacher nun allerdings angezeigt, meldet die Zeitung.

Der Grund: Nach dem Unfall soll es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen den aufgebrachten Angehörigen und dem Fahrer des Wagens gekommen sein. Auch die Polizei Wuppertal betätigt diese Vorgänge in der Meldung. Der Fahrer soll den Beamten zufolge dabei leichte Verletzung erlitten haben.

Der Unfallverursacher stellte Anzeige gegen die Angehörigen der Kinder bei der Polizei

Daraufhin soll der 23-jährige Mann Anzeige wegen Körperverletzung gegen die Familie der Kinder gestellt haben, wie ein Polizeisprecher am Montag, dem 7. August, der Bild-Zeitung zufolge gesagt haben soll. Die Polizei soll demnach bereits Ermittlungen gegen die Familienmitglieder der geschädigten Kinder aufgenommen haben.

Auch der junge Audi-Fahrer muss sich in Folge des Unfalls vor der Polizei verantworten. Er steht im Verdacht, den Wagen unter Einfluss von Drogen gesteuert zu haben, heißt es in der Meldung. Er musste seinen Führerschein vorsorglich abgeben. Eine Blutprobe wird Gewissheit geben, ob der Mann bei dem Unfall unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand oder nicht.

Der Konsum von Rauschmitteln führt häufig zu Verkehrsunfällen

