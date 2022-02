Drittes Todesopfer durch Orkan - Meteorologe warnt: Sturmtief Ylenia „war nur ein Vorspiel“

Von: Martina Lippl

Teilen

Der Sturm in Deutschland hat drei Todesopfer gefordert. Die Lage bleibt sehr kritisch. Nach „Ylenia“ ist das nächste Orkantief im Anmarsch. Dieses könnte noch heftiger werden.

Orkantief „Ylenia“ hat drei Autofahrern das Leben gekostet. (Update vom 17. Februar, 20.35 Uhr, 19.25 Uhr und Erstmeldung).

Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“: Das Wetter geht stürmisch weiter (Update vom 17. Februar, 14.54 Uhr).

In dem Unwetter wurden auch mindestens zwei Menschen schwer verletzt (Update vom 17. Februar, 15.46 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Wetter* in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 17. Februar, 20.35 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch Orkantief „Ylenia“ ist auf drei gestiegen. Im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen ist ein Autofahrer gestorben. Der Anhänger eines Lkw ist laut Polizei durch den Sturm auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Wagen des Mannes gekracht. Sein Beifahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Die Icker Landstraße 40 in Belm war wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Baum kracht auf Auto, das sich überschlägt - Autofahrer in Sachsen-Anhalt stirbt

Update vom 17. Februar, 19.25 Uhr: In Sachsen-Anhalt ist ein weiterer Mensch durch Sturm „Ylenia“ ums Leben gekommen. Im Südharz starb ein 55-Jähriger auf einer Landstraße. Ein Baum fiel laut Polizei durch den starken Wind auf den Wagen des Mannes. Daraufhin überschlug sich das fahrende Auto. Damit ist die Zahl der Todesopfer auf zwei gestiegen.

„Das wird brachial“: Meteorologe warnt vor neuem Orkan

Update vom 17. Februar, 19.05 Uhr: Sturm „Ylenia“ verzieht sich, da steht der nächste Orkan in den Startlöchern. Am Freitag zieht Tief „Zeynep“ über England hinweg zur Nordsee. Und dieser Sturm ist Experten von wetter.net zufolge noch heftiger. „Ylenia“ „war nur ein Vorspiel“, sagte Meteorologe Dominik Jung. Orkan „Zeynep“ könnte laut britischen Wettermodellen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 km/h verursachen, berichtet wa.de. „Das wird brachial“, sagt Jung. Der Westen werde zwar weniger stark betroffen sein, aber auch in NRW müsste man auf Windgeschwindigkeiten bis 110 km/h gefasst sein.

Sturm „Ylenia“: Bahnverkehr bis Samstag beeinträchtigt

Update vom 17. Februar, 16.52 Uhr: Wegen des Sturms dauern die Ausfälle im Fernverkehr der Deutschen Bahn im Norden Deutschlands deutlich länger als zunächst angekündigt. Der Zugverkehr sei voraussichtlich bis Samstag „bundesweit beeinträchtigt“, schrieb die Bahn am Donnerstag auf Twitter. Derzeit lasse sich nicht sicher sagen, welche Fernstrecken am Freitag und am Samstag weiterhin ausfallen.

Orkan-Wetter in Deutschland: Zwei Schwerverletzte

Update vom 17. Februar, 15.46 Uhr: Neben einem Toten (siehe Erstmeldung) gab es wegen des Unwetters auch Schwerverletzte: Ein 16-jähriger Rollerfahrer in Krempe (Schleswig-Holstein) wurde laut Polizei auf einer Brücke von einer Böe erfasst. Er prallte heftig gegen das Geländer. In Germering (Bayern) wurde ein 52-Jähriger von einem herabfallenden Baum getroffen*.

Die Helfer berichten laut AFP bundesweit von umgestürzten Bäumen, beschädigten Hausdächern und umhergewehten Hindernissen. Vielfach fuhren auch Autos in umgeknickte Bäume, vereinzelt stürzten Bäume auch auf Wohnhäuser oder es kamen leere Lastwagen durch Böen von der Fahrbahn ab.

Bereits vor Ankunft des Orkantiefs hatten die Behörden in vielen Bundesländern reagiert. So ordnete das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen einen landesweiten Schulausfall für diesen Donnerstag an.

Deutschland-Wetter: Auf „Ylenia“ folgt Orkan-Tief „Zeynep“

Update vom 17. Februar, 14.54 Uhr: Meteorologen warnen nach „Ylenia“, der in Deutschland* bereits ein Todesopfer forderte (siehe Erstmeldung) vor dem nächsten Orkan. Der DWD rechnet damit, dass „Zeynep“ bereits am Freitagmittag (18. Februar) „extreme Orkanböen von über 140 Stundenkilometer“ von der ostfriesischen Küste bis zur Elbe verursachen könnte.

Auch die Meteorologin Andreas Machalica von wetter.com warnt in einer Aussendung. Nach derzeitigen Modellberechnungen werde „Zeynep“ in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am stärksten sein. „Zeynep“ werde demnach ein noch kräftigerer Sturm. In der Nacht zum Samstag (19. Februar) erreiche das Sturmtief dann den gesamten Norden des Land.

An der Küste seien Sturmböen von mehr als 120 Stundenkilometern zu erwarten. Auch nach dem Aufzug des Sturmtiefs am Samstagmorgen werde es voraussichtlich sehr windig bis stürmisch bleiben. „Das heißt also, auch am Wochenende haben wir es wieder mit einer brandgefährlichen Lage zu tun“, schreibt Machalica.

Erster Sturm-Toter in Deutschland: 37-jähriger Mann wird in Auto von Baum erschlagen

Erstmeldung: Bad Bevensen - Ein 37 Jahre alter Mann ist in seinem Auto Opfer des Orkantiefs „Ylenia“ geworden. Er war am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L252 zwischen Bad Bevensen und Seedorf im Landkreis Uelzen unterwegs, als ein Baum auf seinen Pkw stürzte und ihn erschlug. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, war der Fahrer sofort tot. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Landstraße gesperrt.

Wetter in Deutschland - Schwere Sturmlage droht bis Samstag

Das Orkantief „Ylenia“ flaut am Donnerstagnachmittag ab. „Der erste Höhepunkt ist überschritten, aber weitere werden sowohl heute als auch morgen noch folgen“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagvormittag mit. Die gefährliche Wetterlage hält in Deutschland in einigen Regionen bis zum Abend an.

Vielerorts sei weiterhin mit stürmischen Böen und Sturmböen zurechnen, warnt der DWD. Im Norden und Osten mit schweren Sturmböen, in Teilen Brandenburgs kann es orkanartige Böen geben. Auf dem Brocken und im Fichtelgebirge sind einzelne Böen mit Windgeschwindigkeiten über 140 km/h möglich.

Orkantief „Zeynep“ im Anmarsch - DWD erwartet „extreme Orkanböen“ am Freitag

Nach einer kurzen Sturmpause in der Nacht zum Freitag zeichnet sich erneut eine Unwetterlage ab. Orkantief „Zeynep“ ist im Anmarsch. Vor allem die Nord- und Ostseeküste sowie Schleswig-Holstein bekommen sehr starken Wind ab.

„Wir warnen vor extremen Orkanböen bis 135 Stundenkilometern an der Nordseeküste“, sagte Franka Nawrath, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) der Nachrichtenagentur dpa. Auch an der Ostseeküste werden am Freitagabend demzufolge extreme Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 km/h erwartet. In den übrigen Regionen des Nordens könne mit orkanartigen Böen oder auch Orkanböen gerechnet werden.

Beaufort-Skala/ Grad * Bezeichnung Windgeschwindigkeit Kilometer pro Stunde (km/h) Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland Bft 7 steifer Wind 50 bis 61 km/h fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich Bft 8 stürmischer Wind 62 bis 74 km/h Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien Bft 9 Sturm 75 bis 88 km/h Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) Bft 10 schwerer Sturm 89 bis 102 km/h Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern Bft 11 orkanartiger Sturm 103 bis 117 km/h Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden Bft 12 Orkan ab 118 km/h schwere Verwüstungen

*Quelle: DWD Beaufort-Skala

Wetter in Deutschland: Alarmstufe Rot! Orkan-Alarm im Norden

Mit welcher Wucht das Orkantief den Norden treffen wird, sei aber noch immer nicht zu 100 Prozent berechenbar. Die Signale für extreme Orkanböen seien aber da. Der DWD bekommt alle sechs Stunden neue Modelldaten. Berechnungen hätten dabei den Kern des Orkantiefs jeweils an verschiedenen Orten berechnet.

„Nach jetzigem Stand zieht das Tief von der Nordsee über Dänemark nach Südschweden. Und wir sind dann an der Südflanke des Tiefs im stärksten Windfeld“, so Nawrath weiter. „Das ist der Norden Deutschlands.“(ml/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA