Sturmtief „Nasim“ bringt Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h

Unwetterwarnung für Deutschland: Der DWD warnt in einigen Regionen Deutschlands vor einer schweren Sturmlage. © Screenschot DWD

Sturmtief „Nasim“ dreht am Donnerstag auf. Der Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es wird sehr ungemütlich.

Offenbach - Nach einer regnerischen Nacht entwickelt sich ein Tief über dem Atlantik, das von Schottland nach Skandinavien zieht. Das sorgt für eine brenzlige Wetterlage* in Deutschland. Tief „Nasim“ überquert Deutschland mit einer Kaltfront.

Wetter in Deutschland: Frühjahrssturm „Nasim“ sorgt für schweren Sturm und örtlich Orkanböen

Windgeschwindigkeit bis 100 km/h sind vor allem an den Küsten von Nordsee und Ostsee zu erwarten. Mit Sturmböen mit bis 80 km/h ist weiten Teilen Deutschlands zu rechnen. Auf den Bergen sind Orkanböen (bis 120 km/h) möglich. Dazu kommt es im Tagesverlauf zu einzelnen kräftigen Gewittern mit Sturmböen und Graupel. Auf der Rückseite von Tief „Nasim“ gelangt kalte Meeresluft zu uns, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit - im Bergland fällt teilweise wieder Schnee.

Der DWD hat eine Unwetterwarnung* für den Donnerstag (Stand: 6.04 Uhr) herausgegeben:

„Extreme Orkanböen auf dem Brocken (Unwetter), Orkanböen auf dem Fichtelberg. (Unwetter). In den Mittelgebirgen orkanartige Böen (Unwetter). Verbreitet Sturmböen. Dauerregen im Schwarzwald.“

Beaufort-Skala – Wind weht mit 100 km/h – „Achten Sie auf herabfallende Gegenstände“

Beaufort-Skala/ Grad * Bezeichnung Windgeschwindigkeit Kilometer pro Stunde (km/h) Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland Bft 7 steifer Wind 50 bis 61 km/h fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich Bft 8 stürmischer Wind 62 bis 74 km/h Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien Bft 9 Sturm 75 bis 88 km/h Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) Bft 10 schwerer Sturm 89 bis 102 km/h Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern Bft 11 orkanartiger Sturm 103 bis 117 km/h Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden Bft 12 Orkan ab 118 km/h schwere Verwüstungen

*Quelle: Ausschnitt DWD Beaufort-Skala

Unwetter in Deutschland: Sturm und Graupelgewitter

Gewitter* ziehen am Donnerstag von Nordwest nach Südost auf. In den nächsten Tagen ist intensiver Regen angesagt. Die Maximalwerte liegen am Donnerstag zwischen 8 und 17 Grad.

Wetteraussichten: Dauerregen am Freitag

Am Freitag drohen besonders im Süden länger anhaltende und kräftige Regenfälle. Im Südwesten kann es dabei zu Dauerregen mit 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter kommen. Im Allgäu und im Schwarzwald sind laut DWD bis Samstagmorgen durchaus auch unwetterartige Mengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Norden ist der Himmel wechselnd wolkig und es ist mit vereinzelten Regen- oder Schneeregenschauern zu rechnen.