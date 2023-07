Unwetter-Warnung: Dauerregen und „gleich zwei Sommerstürme kommen auf uns zu“

Von: Michelle Brey

Teilen

Der August startet, wie der Juli aufhört: Regen, Wind und Gewitter beherrschen das Wetter. Hochsommerliche Temperaturen sind vorerst Mangelware.

München – Das Wetter in Deutschland ist ein Mix aus Sonne, Regen und Wolken. Und daran ändert sich den Prognosen nach auch in der ersten August-Woche nichts. Der Sommer legt eine immer länger werdende Pause ein. Sonne pur, hohe Temperaturen oder gar Badewetter bleiben wohl vorerst aus. Stattdessen soll es stürmisch und nass weitergehen. Ein Experte warnte sogar vor umfallenden Bäumen.

Regen und Sturm beherrschen das Wetter in der ersten August-Woche. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Deutschland: Unwetter im Anmarsch – Stürmische Woche in Aussicht

Die Wetter-Aussichten für die kommenden Tage sind eher ungemütlich. „Gleich zwei Sommerstürme kommen auf uns zu“, sagte Meterologe Jan Schenk von The Weather Channel. Zu Beginn der Woche sorgt Sturm Wenzeslaus wortwörtlich für Wirbel, ehe ihn Mitte der Woche Sturm Xan ablöst. Unwetter stehen an.

Montag (31. Juli) und Dienstag (1. August) könnte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde erreichen, so der Experte. Er mahnte zur Vorsicht: „Bäume können da schon umfallen.“ Mittwoch (2. August) und Donnerstag (3. August) sollen sich die Geschwindigkeiten noch einmal steigern. Dann sollen bis zu 100 Kilometer pro Stunde in der Spitze möglich sein. Ähnliche Wetter-Prognosen trifft der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Deutschlandkarte der Experten ist am Montag teils gelb und orange gefärbt. Konkret bedeutet das Unwetter-Warnungen vor Dauerregen und Windböen.

Orange und gelb gefärbt: Am Montag (31. Juli 2023) zeigt die Wetterkarte des DWD einige Warnungen. © Screenshot DWD

„Heute im Nordwesten, Westen sowie in den mittleren Landesteilen auffrischender Südwestwind mit steifen Böen, in höheren und freien Lagen vereinzelt mit stürmischen Böen. In den Kamm- und Gipfellagen der westlichen, zentralen und östlichen Mittelgebirge vermehrt stürmiche Böen, exponiert Sturmböen, auf dem Brocken schwere Sturmböen“, so die Vorhersage für den ersten Wochentag. Auch für die kommenden Tage prognostiziert der DWD böigen Wind und teils auch Sturmböen.

Unwetter und Sommerstürme in Deutschland: „Extra Dauerregen“ am Wochenende erwartet

Am Donnerstag soll der Wind dann allmählich nachlassen, „aber es regnet relativ stark oder sogar sehr stark“, sagte Schenk. „Bis Ende der Woche können bis zu 100 Liter Regen fallen – von Nordrhein-Westfalen hoch bis an die Nordküste. Und auch am Alpenrand kann es sehr, sehr nass werden“, fuhr er fort, nachdem er bereits für den Süden „nochmal extra Dauerregen“ für das Wochenende erwähnte.

Sommer-Wetter adieu? Gleich zwei Sommerstürme, Regen – und eher frische Temperaturen

Die Temperaturen sind dabei anders, als für eine August-Woche üblich. „Zu einem Sommertag braucht man 25 Grad und die sehen wir diese Woche im Prinzip nirgend“, so Schenk. Das deckt sich mit den Prognosen des DWD. Lediglich am Montag könnte es im Süden bis zu Temperaturen von 26 Grad kommen. Sonst bleiben die Vorhersagen bis Donnerstag bei unter 25 Grad.

Tag, Datum Temperaturen (Quelle: DWD) Montag, 31. Juli 2023 Höchstwerte 18 bis 23, im Süden bis 26 Grad Dienstag, 1. August 2023 Höchstwerte 18 bis 23 Grad Mittwoch, 2. August 2023 Höchsttemperaturen bei 19 bis 24 Grad Donnerstag, 3. August 2023 Höchstwerte meist 19 bis 24 Grad

„Der nächste richtige Sommertag kommt wohl erst Ende nächster Woche auf uns zu“, sagte Wetterexperte Schenk. Für die Natur dürfte das von Niederschlag und kühlen Temperaturen geprägte Wetter aber eine Wohltat sein. Denn der Juli war geprägt von Hitze und nach DWD-Angaben einmal mehr zu warm. Das Temperaturmittel lag mit 18,7 Grad Celsius um 1,8 Grad über dem Juli-Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtete der DWD in seiner vorläufigen Bilanz.

Andernorts in Europa sorgen hohe Temperaturen indes für Ausnahmezustände. Die griechischen Insel Rhodos und Korfu brennen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. (mbr)