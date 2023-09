„Mutiert zum deutschen Mallorca“: Ostsee-Urlauber toben

Von: Ulrike Hagen

Teilen

So viele Touristen wie noch nie, Mega-Bauprojekte: Schleswig-Holsteins Küsten boomen. Ostsee-Urlauber toben bereits: „Mutiert zum deutschen Mallorca“.

Grömitz – „Nordsee und Ostsee sind auf dem Weg zum neuen Mallorca“ titelte das Hamburger Abendblatt bereits 2021. Nicht nur Corona, auch die hohen Preise im Urlaub machen die Küsten in Deutschland zum neuen Sehnsuchtsziel: Im ersten Halbjahr 2023 verzeichneten Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Co. in Schleswig-Holstein so viele Übernachtungen wie noch nie.

Und der „echte Norden“ will noch mehr: Schleswig-Holstein wolle auch ausländische Gäste und Tagungen gewinnen, „um die große Abhängigkeit vom deutschen Urlaubsgeschäft zu reduzieren“, erklärt die Tourismusagentur TA.SH. Doch der Ausbau der Touristik-Infrastruktur ruft auch Pöbler auf den Plan: „Es mutiert immer mehr zum deutschen Mallorca“, laufen Ostsee-Stammgäste Sturm.

Das Mega-Projekt „Dünenpark“ im beliebtem Ostsee-Urlaubsort Grömitz ruft Pöbler auf den Plan: „Mutiert zum deutschen Mallorca“ © Tourismus-Service Grömitz

„Mutiert zum deutschen Mallorca“: Ostsee-Urlauber toben

Stein des Anstoßes sind Vorhaben wie das Mega-Projekt „Dünenpark“ im beliebtem Ostsee-Urlaubsort Grömitz. Auf 22.000 Quadratmetern entstehen hier Erlebnisanlagen, Promenaden, Park-, Aktions- und Freiflächen für Außenveranstaltungen. Dazu gehören eine neue DLRG-Hauptwache sowie eine Unterkunft für die Rettungsschwimmer, ein multifunktionaler Gebäudekomplex mit Indoor-Spielanlage, Veranstaltungsräumen, Kletterpark, Escape Rooms und Shops sowie ein Beachclub und ein Abenteuer- und Wasserspielplatz.

So verändert der „Dünenpark“ den Ostsee-Ulerlaubsort Grömitz

„Wie es aussieht, wird zwischen Gosch Sylt und der Kaffeerösterei Torks kein Stein auf dem anderen bleiben, um Platz für unsere frischen Ideen zu schaffen“, heißt es auf der Website des „Dünenpark“. Zu den Gebäuden, die bereits fertig sind, zählt der „Surf Rescue Club“, ein Hostel mit integrierter DLRG-Rettungswache für die Unterbringung von bis zu 50 Rettungsschwimmern, Bar auf der Dachterrasse samt Outdoor-Sauna und Blick über die Ostsee. Auch der Beachclub, der von den Hamburger Gastronomen Marc Altenburger und Thomas Jankowski, die unter anderem auf dem Hamburger Kiez in Hamburg bereits die Astra St. Pauli Brauerei mitbetreiben, ist fast fertig.

„Nicht mehr das, was es einmal war!“: Ostsee-Stammgäste kritisieren Mega-Projekt in Grömitz

Die Pläne, und das, was aus Grömitz werden soll, gefällt von Anbeginn nicht allen: „Grömitz setzt auf Massentourismus, schade! Es wird immer voller und voller. Leider ist Grömitz nicht mehr das, was es mal war!“, quengelt eine Userin auf der Facebook-Seite Mein Grömitz. „Habt ihr die ganzen kleinen Geschäfte und Restaurants abgerissen oder wo soll das genau sein? Sieht ja schrecklich aus“, findet ein anderer. „Kann man schön finden … muss man aber nicht! Ich find‘s ätzend!“, kommentiert wenig schnörkellos eine Nutzerin.

Die Stammgäste scheinen vor allem Angst vor einer Überflutung der Gemeinde an der Ostsee zu haben: „Wird Grömitz wahrscheinlich nur noch voller machen! Hoffentlich geht der Flair des Ortes, bzw. grad der Promenade, nicht flöten!“, heißt es etwa. „Grömitz verkommt eh schon mehr und mehr zum Entertainment-Touri-Ort. Keine gute Entwicklung, statt einfach auf das zu setzen, was Grömitz immer war: ein schöner Ort am Strand. Das reicht wohl nicht mehr aus, schade“.

„Schade, dass Grömitz immer mehr zum deutschen Mallorca mutiert“: Urlauber ätzen gegen „Dünenpark“

Manche befürchten sogar eine Entwicklung in Richtung Ballermann, wie moin.de schreibt: „Schade, dass Grömitz immer mehr zum deutschen Mallorca mutiert …“ zitiert das Portal eine frustrierte Grömitz-Besucherin, „ich fand es gerade immer schön, dass es dort etwas beschaulicher zuging.“

Dabei sind die „beschaulichen“ Zeiten schon seit einigen Jahren schon vorbei. Schleswig-Holstein und die Gemeinden an der Nord- und Ostsee, wie St. Peter-Ording oder eben Grömitz, boomen – und das nicht erst seit der Pandemie. Seit Jahren klettern die Übernachtungszahlen. Im ersten Halbjahr 2023 konnte Schleswig-Holstein mit 15,75 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekord verzeichnen. Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TA.SH) sprach Ende August vom „besten ersten Halbjahr in der Geschichte des SH-Tourismus“.

Anzahl der Übernachtungen in den Top-Tourismusorten Schleswig-Holsteins zwischen Januar-Juni 2023 (ohne Camping) © Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein/Statistikamt Nord

Rein rechnerisch schlägt Grömitz Mallorca bereits um Längen

Ganz weit oben unter den Top-Tourismusorten: Grömitz. Allein zwischen Januar und Juni 2023 übernachteten hier 527.991 Urlaubsgäste, Campingplätze noch nicht einmal eingerechnet. Damit kamen auf jeden der 7286 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: 2022) runde 72 Touristenübernachtungen – im ersten Halbjahr, wohlgemerkt.

Zum Vergleich: Auf die 923.608 Einwohnerinnen und Einwohner von Mallorca (Stand: 2019) kamen zuletzt rund 43 Millionen registrierte Übernachtungen im Jahr 2022, das macht 46,5 Touristennächte pro Einheimischem – im Jahr. So gesehen hat Grömitz also Mallorca ohnehin bereits um Längen geschlagen – rein rechnerisch.