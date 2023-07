Neue Protestaktion der „Letzten Generation“: Straßenblockade mit Bobbycars

Von: Carolin Gehrmann

Wenn rote Bobbycars die wichtigste Einkaufsmeile der Hauptstadt blockieren, dann fällt das sogar im quirligen Berlin auf. Denn das Ganze war ein Protest gegen die aktuelle Verkehrspolitik.

Berlin – Eine Parade aus Bobbycars statt Doppeldeckerbussen und Taxis auf der Berliner Friedrichstraße? Die Hauptstadt ist ja dafür bekannt, dass die Dinge gerne mal ein bisschen anders und bunter laufen. Aber was war denn da am Montagnachmittag los? Etwa zwei Dutzend der roten Plastikfahrzeuge für Kinder schoben sich durch die berühmte Einkaufsmeile und blockierten den Verkehrsfluss, bis sie schließlich von zwei Politikern mit Besen und Schneeschaufeln von der Fahrbahn geschoben wurden.

Bei genauem Hinsehen zeigt sich allerdings: Es waren bloß Masken von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (beide CDU). Wer aber steckte dahinter?

Bobbycars blockieren Berliner Friedrichstraße als Kritik an Verkehrspolitik

Das Ganze war eine Protestaktion von Umweltaktivisten, unter anderem der Klimagruppe „Letzte Generation“. Sie wollten so ihre Kritik an einer der jüngsten Entscheidungen der neuen CDU-geführten Berliner Landesregierung öffentlich machen, die dem Autoverkehr deutlich offener gegenübersteht als die rot-rot-grüne Vorgänger-Regierung.

Das Ganze war eine geplante Aktion gegen die aktuelle Verkehrspolitik des neuen Senats. „Der fossile Alltag ist alles, was ihn interessiert, Schutz der Lebensgrundlagen: Fehlanzeige“, schrieb die „Letzte Generation“, die zuvor auch zu den Protesten aufgerufen hatte.

Friedrichstraße in Berlin seit Samstag wieder für Autos freigegeben

Aktivisten der Gruppierung hatten am Montag auf der Friedrichstraße den Verkehr blockiert, etwa acht Mitglieder hatten sich auf den Asphalt der Einkaufsmeile geklebt. Andere zogen mit Transparenten durch die Straße. Auch in Nürnberg hatte die Gruppierung am Montag den Verkehr lahmgelegt.

In Berlin war zusätzlich die Gruppe „Jetzt oder Nie – Eltern gegen die Fossilindustrie“ am Protest beteiligt. Von ihnen kam auch die symbolkräftige Idee mit den Bobbycars, die einfach weggefegt werden, als „Sinnbild für die Verkehrspolitik der Berliner CDU“, wie die Vertreter dem rundfunk berlin-brandenburg (rbb) zufolge während der Aktion erklärten. Die Spielzeugautos sollten Kinder symbolisieren, deren Rechte durch die Entscheidung missachtet würden.

Die Bobbycars auf der Friedrichstraße werden während der Klimaaktion weggefegt. © Annette Riedl/dpa

„Klimanotstand, der keinen Aufschub duldet“ – Letzte Generation klebt sich an Friedrichstraße fest

Der Hintergrund der Proteste ist, dass seit Samstag, dem 1. Juli, wieder Autoverkehr auf der gesamten Friedrichstraße erlaubt ist. Zuvor war ein Abschnitt der Einkaufsmeile von der rot-rot-grünen Vorgängerregierung zur autofreien Zone erklärt worden. Auf dem Teilstück in der Nähe des bekannten Warenhauses Galeries Lafayette hatten seit Januar 2023 nur Fußgänger sowie Radfahrer und E-Scooter unterwegs sein dürfen. Autos und andere motorisierte Kraftfahrzeuge mussten draußen bleiben und sich andere Wege suchen.

Doch in der Nacht zu Samstag waren die für die Sperrung errichteten Barrieren geräumt worden, der Autoverkehr kann seitdem wieder ungehindert passieren. Die Letzte Generation kritisierte diese Entscheidung auf Twitter und betonte, dass dies das falsche Zeichen sei: „Wir befinden uns in einem Klimanotstand, der keinen Aufschub duldet“.

„Verkehrswende wird gebremst, ehe sie begonnen hat“, lautet die Kritik

„Die Verkehrswende wird abgebremst, bevor sie wirklich begonnen hat“, sagte eine der protestierenden Mütter von der Gruppe „Jetzt oder Nie“ der Berliner Zeitung. „Das Erreichen von Klimazielen, saubere Luft in der Stadt und Verkehrssicherheit für unsere Kinder scheinen nicht zu zählen. Wir fordern eine menschengerechte Stadt, statt Vorfahrt für Autos.“

Die Aktionen der „Letzten Generation“ in Deutschland stoßen nicht immer auf Zustimmung. Am Freitag, den 30. Juni, hatte ein aufgebrachter Passant in Rosenheim Aktivisten gewaltsam von der Straße geschleift.