Vermisst: Polizei fandet bundesweit nach 14-jährigem Schüler– Ist er auf dem Weg ins Ausland?

Der 14-jährige Schüler wurde am Donnerstagmorgen zuletzt gesehen. Die Polizei sucht bundesweit nach ihm. © Polizei Bielefeld

Die Polizei sucht deutschlandweit nach einem 14-jährigen Jungen. Er könnte sich alleine auf den Weg in ein Nachbarland gemacht haben. Bislang verlief die Suche erfolglos.

Bielefeld – Seit Donnerstag, 15. September, gilt er als vermisst: Der 14-jährige Michal. Die Polizei sucht bundesweit nach dem Schüler und hat die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Auch die Bundespolizei ist involviert. Der Junge könnte mit der Deutschen Bahn unterwegs sein – Richtung Ausland.

Bielefeld: 14-jähriger Junge vermisst – Er könnte auf dem Weg nach Polen sein

Wie die Polizei Bielefeld in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Schüler zuletzt am Donnerstagmorgen gesehen. Wie die Ermittler bekannt gaben, besitzt Michal ein Ticket der Deutschen Bahn. Er könnte also alleine mit dem Zug unterwegs sein. Als mögliches Reiseziel würde Polen infrage kommen, so der Polizeibericht. Es ist zudem möglich, dass er einen schwarzen Rucksack und einen Schlafsack als Gepäck dabei hat.

Weiter wird der Junge wie folgt beschrieben:

Etwa 180 cm groß, kräftige Statur

Kleidung: hellblaue Jacke mit dem Aufdruck aus dem Kinofilm „E.T. - Der Außerirdische“

Schuhe: graue Sportschuhe

Weiteres Gepäck: schwarzer Rucksack, Schlafsack

Bei der bisherigen Suche konnte der Junge nicht gefunden werden. Die Polizei Bielefeld sucht mit einem Mantrailer Hund nach dem 14-Jährigen. Andere Polizeibehörden wurden ebenfalls informiert. Die Beamten bitten nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise können an jede Polizeidienststelle oder das Fachkommissariat gemeldet werden, so der Bericht. Die zuständige Stelle der Polizei Bielefeld ist unter der 0521/545-0 zu erreichen.

Vermisstenfälle in Deutschland: Junger Backpacker verschwand auf den Kanaren

Auch ein junger Backpacker aus Deutschland gilt derzeit als vermisst. Er wird sowohl von der spanischen, als auch von der deutschen Polizei gesucht. Die Spuren des 23-Jährigen verlieren sich auf den Kanaren. Erste Hinweise gab es bereits, doch der Backpacker ist nicht auffindbar. Wie das BKA meldet, werden pro Tag in Deutschland etwa 200 bis 300 Personen als vermisst gemeldet. Die meisten Fälle, 80 Prozent, lassen sich innerhalb eines Monats lösen. Etwa drei Prozent, wie beim Fall Rebecca Reusch, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. (chd)