Vermisster Backpacker aus Deutschland: Polizei bittet nun Bevölkerung um Mithilfe

Von: Martina Lippl

Oliver Heise (23) wird aktuell vermisst. Die Polizei hat jetzt ein Hinweisportal eingerichtet. © Polizei

Seit Wochen fehlt ein Lebenszeichen von einem jungen Backpacker aus Deutschland. Die Polizei bitte jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Nienburg/ Teneriffa – Wo ist Oliver Heise aus dem Landkreis Diepolz? Der 23-Jährige wird seit Wochen vermisst. Der junge Mann war als Backpacker zu einer Reise nach Gran Canaria (Spanien) aufgebrochen. Dort kam Oliver „wohlbehalten“ an, so die Polizei. „Am 04. August brach der Kontakt ab, die sonst von ihm üblichen Posts seiner Reisen in den sozialen Medien bleiben aus.“ Auch den Rückflug hatte Oliver nicht angetreten. Angehörige warteten vergeblich am Flughafen.

Deutscher Backpacker in Spanien vermisst: Polizei richtet eigens Hinweisportal ein

Am 8. August meldete die Mutter ihren Sohn bei der Polizei Stolzenau (Niedersachsen) vermisst. Die spanische Polizei startete eine großangelegte Öffentlichkeitsfahndung nach dem Rucksack-Touristen. Ermittler suchten in den Gebieten, wo sich der passionierte Backpacker aufgehalten haben könnte. „Bislang leider ohne Erfolg“, teilt die Polizei Nienburg am Mittwoch (31. August) mit. Ein eigens eingerichtetes Hinweisportal soll jetzt den entscheidenden Durchbruch bringen.

„Uns liegen immer noch keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder eine Straftat vor. Nichtsdestotrotz möchten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den entscheidenden Hinweis zu erlangen, der zum Auffinden von Herrn Heise führt.“, so Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in einer Mitteilung.

Wer Oliver Heise gesehen hat oder einen Hinweis zu ihm geben kann, wird gebeten seine Informationen, wie Fotos und auch Videos über das Hinweisportal (Link) an die Polizei Nienburg/Schaumburg zu übermitteln.

Backpacker aus Deutschland vermisst: Bestätigen die Handy-Daten eine Teneriffa-Reise?

Oliver Heise hatte geplant, nach Gran Canaria auch Teneriffa und La Gomera zu bereisen. Der Polizei zufolge kam er am 3. August auch auf Gran Canaria an. Dort übernachtete er in einer Höhle. Der Vermisste soll mit der Fähre nach Teneriffa gefahren sein. Hier soll auch ein Foto entstanden sein, das Oliver Heise noch in den sozialen Netzwerken teilte. Danach blieben die sonst üblichen Posts aus.

Eine Auswertung der Handy-Daten ergab der Polizei zufolge, dass „sich Oliver Heise letztmalig im Bereich der Ostküste von Teneriffa aufgehalten haben könnte“.

Vermisster Deutscher hat sich seit Tagen nicht bei seiner Familie gemeldet – „Normalerweise täglich“

Seine Familie suchte Oliver Heise verzweifelt auf Instagram. Der Kontaktabbruch beschreiben seine Verwandten als ungewöhnlich: „Normalerweise meldet er sich täglich.“ Der Vermisste sei zudem „Rucksack-Reisen gewohnt“. (ml)