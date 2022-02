Virologe Stöhr sicher: Diese Corona-Regeln können sofort fallen!

FFP2-Maske, 2G und 2G-Plus

Die Inzidenzen sind hoch, die Regeln streng. Trotz milder Omikron-Variante hält Deutschland am Kurs fest und erntet Kritik. Virologe Stöhr sagt, welche Regeln sofort fallen könnten.

Hamburg – Während andere Länder, wie Dänemark, Norwegen oder Großbritannien ihre Regeln lockern, hält Deutschland weiter an seinem strengen Corona-Kurs fest. Und das, obwohl trotz Rekordzahlen bei den Neuinfektionen keine Überlastung des Gesundheitssystems zu erkennen ist. Das ruft immer mehr Kritiker in der Bevölkerung und unter Experten auf den Plan. Während Christian Drosten nicht an Lockerungen vor Ostern glaubt, meint Virologe Klaus Stöhr, dass zahlreiche Maßnahmen sofort wegkönnen.

FFP2-Maske, 2G und Quarantäne: Welche Regeln laut Stöhr sofort wegkönnen, verrät 24hamburg.de* hier.

Der nächste Bund-Länder-Gipfel steigt am 16. Februar 2022. Spätestens dann sollte die Politik einen Fahrplan für die nächsten Monate und etwaige Lockerungs-Schritte präsentieren. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.