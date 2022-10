Schwalben fallen tot vom Himmel - Das steckt hinter dem Phänomen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Eine Rauchschwalbe auf einem Tau. © Stefan Sauer/dpa

An den Alpen kann momentan Vögel beobachten, die in einen Stau geraten sind. Sie sind erschöpft und können teilweise nicht weiterfliegen, einige sterben.

München – Wenn der Sommer endet, fliegen viele Zugvögel in den warmen Süden. Dort überwintern sie, da es dort mehr zu Fressen gibt. Der Weg dorthin ist lang und verbraucht viel Energie. Vogelexperten haben allerdings zwei Phänomene beobachtet. Die Vögel sind in einen Zugstau geraten und fallen teilweise tot vom Himmel runter. Über den Grund wird spekuliert, allerdings scheint das Wetter eine sehr große Rolle zu spielen.

Vögel fallen tot vom Himmel - Das steckt hinter dem Phänomen

Anfang Oktober beobachteten Experten Zugvögel wie Rauchschwalben und andere Kleinvögel auf ihrer Reise in den Süden. In der Schweiz haben einige der Vögel eine Pause eingelegt, wie die Organisation BirdLife berichtete. Laut den Beobachtungen seien die Vögel nass und zerzaust in der Schweiz gelandet. Die Reise belastet die Vögel, denn das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Auch wenn das Wetter in den letzten Tagen trockener war, war der September sehr regnerisch. Bei zu starken Regen und zu starkem Wind können die Vögel oftmals nicht weiterfliegen. Darüber hinaus fehlen bei so einem Wetter auch Insekten, damit die Vögel sich stärken können. Europaweit sind 4,6 Millionen Vögel gezählt worden, wie die Organisation berichtete. Über der Schweiz nahmen 60.000 Vögel ihren Flug auf.

Vogelsterben an den Alpen: Mangelnde Ernährung und schlechtes Wetter

Experten, die den Zugstau beobachten, stellten fest, dass viele Tiere aufgrund der fehlenden Nahrung gestorben seien, wie petbook.de berichtete. Das Wetter führt nicht nur zu schweren Flugbedingungen, sondern verursacht auch das Fehlen der Insekten. Diese verstecken sich bei dem regnerischen sowie kalten Wetter und die Vögel gehen leer aus. Viele Tiere können die Weiterreise nicht fortsetzten und müssen in den kalten Regionen überwintern.

„Gerade Arten wie Schwalben sind auf Fluginsekten angewiesen, um ihren Energiebedarf zu decken. Bleiben diese aus, weil zum Beispiel ein hartnäckiges Schlechtwettersystem einen Insektenflug kaum zulässt, haben die Vögel auch nichts zu knabbern“, erklärte der Vogel-Referent Martin Rümmler vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) dem Portal petbook.de. Wenn die Tiere auf ihrer Reise kein Futter finden, dann sterben sie und können im Extremfall tot vom Himmel fallen.

Das Phänomen von fallenden Vögeln ereignete sich nicht nur in den europäischen Staaten. Auch in den USA sind erschöpfte Zugvögel vom Himmel gefallen. Der mutmaßliche Grund hierbei sind die verehrenden Waldbrände in den USA. Anfang des Jahres kam es in Mexiko zu Hunderten toten Vögeln - sie könnten sich alle vergiftet haben. (vk)