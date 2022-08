Vollmond im August: Das steckt hinter dem Himmelsphänomen „Erntemond“

Von: Stella Henrich

Auch im August kann ein Himmelsphänomen bewundert werden, neben Sternschnuppen wird dann auch der Erntemond am Himmel sichtbar.

München ‒ Auch wenn heutzutage der August oftmals mit Urlaubszeit und einem Sonnenbad am Strand verbunden ist, war das nicht immer so. In der bäuerlichen Gesellschaft war der August und die Zeit um den Erntemond die arbeitsreichste Zeit des Jahres. Dann begann das Wettrennen gegen den Verfall: All die Schätze der Natur mussten rechtzeitig von den Feldern hereingeholt und zumindest für so lange Zeit haltbar gemacht werden, dass sie den Winter über als Nahrung dienten.

Dazu gehörten Getreidesorten wie Weizen, Hafer und Gerste, aber auch Obst und Gemüse. Und auch Kräuter. Bei so viel Arbeit auf dem Feld war im August jede Kraft gefragt – auch die der Kinder. Sie waren daheim auf dem Hof einfach unentbehrliche Erntehelfer.

Erntemond: Im August wird das Getreide geerntet

Der Vollmond im August wird traditionell Erntemond genannt. Bei dieser Mondphase befindet sich die Erde zwischen Sonne und Mond. In manchen Dialekten wurde der August auch als Ernting bezeichnet. Und meinte den achten Mond im Jahr. Die Mondnamen orientieren sich in der Regel an jahreszeitlichen Besonderheiten in der Natur - wie beispielsweise dem Schneemond oder Sturmmond; aber auch wichtige saisonale Termine der Landwirtschaft oder der Jagd wie Bibermond oder Bockmond bestimmen seinen Namen.

Sternschnuppen der Perseiden am Himmel über Deutschland im August 2020. © Holger John/imago

Der Begriff des Erntemonds: Im Volksmund hat der Vollmond in jedem Monat einen anderen Namen. Der Vollmond im August wird auch als Erntemond bezeichnet. Der Erntemond steht für das helle Licht des Mondes - weil er hier den kürzesten Abstand zur Tag-und-Nacht-Gleiche hat - sodass bei Nacht einst die Erntearbeiten erledigt werden konnten. In der modernen Welt hat dieser Begriff keine praktische Bedeutung mehr. Vor der Technisierung war dieser Mond den Landwirten jedoch eine große Hilfe, da sie bis spät in die Nacht ihre Felder abernten konnten.

Zwischen Mariä Himmelfahrt am 15. August dieses Jahres und Mitte September erlangen die Heil- und Nutzkräuter eine besondere Reife. Aus ihnen werden dann Kräuterbuschen gebunden, die im Winter als Tee oder zum Räuchern dienen. Man sammelt sie bei abnehmendem Mond, weil sie dann weniger Wasser aus dem Boden gesogen haben und schneller trocknen. Noch wichtiger ist trockenes Wetter. Typische Kräuter hierfür sind beispielsweise Arnika, Johanniskraut, Kamille, Königskerze, Salbei, Spitzwegerich, Wermut, Beifuß, Schafgarbe, Baldrian, Alant, Wegwarte, Liebstöckel, Frauenmantel, Pfefferminze und Thymian.

Erntemond: Mitte August lassen sich viele Sternschnuppen beobachten

Um den 12. August herum gibt es besonders viele Sternschnuppen zu sehen. Dann durchquert die Erde eine Trümmerwolke des Kometen Swift-Tuttle, die auch „Meteorstrom der Perseiden“ genannt wird. Von dort regnen immer wieder kleine Meteore auf die Erde und verglühen in der oberen Atmosphäre. Auf diese Weise entstehen bis zu 60 Sternschnuppen pro Stunde, die aus dem hoch über uns stehenden Sternbild Perseus zu entspringen scheinen.

In diesem Jahr sind die Beobachtungs-Bedingungen besonders günstig, da der Mond dann nur als hauchfeine zunehmende Sichel sichtbar ist, die schon früh am Abend untergeht und der nächtliche Sternenhimmel somit von keinem anderen Himmelslicht erhellt wird. Im vergangenen Jahr verglühten bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde der Perseiden am Nachthimmel.

Wer Sternschnuppen am Nachthimmel beobachten will, sollte dies am besten von einem lichtarmen Ort aus tun, um so die Lichtverschmutzung am geringsten zu halten. Ideal sind Erhöhungen oder Berge.