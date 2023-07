Anti-Tumor-Training: Nur zehn Minuten sollen das Krebsrisiko reduzieren

Von: Momir Takac

Teilen

Wer sich viel bewegt, senkt das Risiko, an bestimmten Krebsarten zu erkranken. Ein Arzt erklärt, welche Art von Sport besonders wirkungsvoll ist.

München – „Bewegung ist die beste Medizin!“ Diesen Tipp der Deutschen Krebshilfe dürfte schon jeder so oder so ähnlich von einem Arzt schon einmal bekommen haben. Wer Sport treibt, lebt gesünder. Und: Tägliches Training senkt das Risiko, an Krebs zu erkranken. Dazu helfen weitere Maßnahmen.

Krebsrisiko: Sport hat großen Präventiveffekt – schon zehn Minuten am Tag reichen

Wissenschaftler rechnen damit, dass sechs Prozent aller Krebsfälle in Deutschland durch ausreichend körperliche Aktivität vermieden werden können, schreibt die Deutsche Krebshilfe. Das gilt vor allem für:

Darmkrebs. Dabei handelt es sich um die dritthäufigste Tumorart in Deutschland.

Brustkrebs. Die präventive Wirkung zeigt sich vor allem bei Frauen nach den Wechseljahren.

Blasenkrebs. Harnblasenkarzinome sind bösartige Neubildungen der Harnblase.

Speiseröhrenkrebs. An Ösophagus-Tumoren sterben in Deutschland wenig Menschen.

Gebärmutterkörperkrebs. Hiervon sind besonders oft Frauen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren betroffen.

Nierenkrebs. Er gilt als tückisch, da er oft erst im fortgeschritteten Stadium symptomatisch ist.

Magenkrebs. An Magenkarzinomen erkranken in Deutschland jährlich etwa 15.000 Menschen.

Auch die Deutsche Krebsgesellschaft weist auf den präventiven Effekt von Sport hin. Ein Münchner Arzt hat jetzt erklärt, wie ein Anti-Tumor-Training gestaltet sein muss, um am besten zu profitieren. „Die Studien zeigen, dass der Präventiveffekt von Sport etwa 25 Prozent beträgt. Das Krebsrisiko sinkt demnach durchschnittlich um ein Viertel“, sagte Martin Halle Focus Online. Er ist leitender ärztlicher Direktor des Lehrstuhls und der Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin an der Medizinischen Fakultät der TU München.

Tägliches Planking senkt das Risiko, an Krebs zu erkranken. © IMAGO / Cavan Images

Am Beispiel Darmkrebs erklärt der Facharzt für Innere Medizin, dass zwar die Ernährung - diese Lebensmittel können das Krebsrisiko senken - großen Einfluss habe, körperliches Training in der Prävention neben einem rauchfreien Leben jedoch „wesentlich bedeutender“ sei. Ideal sei es, 20 Minuten am Tag, Muskulatur und Knochen anzuregen. Am besten gelinge das mit Kraft- und Ausdauertraining. Joggen sei Spazierengehen vorzuziehen, da schon „auch eine gewisse Intensität“ nötig sei, erklärte Halle.

Krebsvorbeugung: Schon zehn Minuten intensives Training am Tag ist effektiv

Doch auch wer nicht so viel Zeit investieren kann oder will, kann erfolgreich Krebs vorbeugen. Halle zufolge ist ein tägliches, zehnminütiges, intensives Training bereits zielführend. Besonders eignen sich folgende Übungen:

Beinstrecker

Hampelmann

Seilspringen ohne Seil

Kniebeugen

Crunch

Plank

Mit geradem Rücken an die Wand gedrückt sitzen, Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel

Halle weist darauf hin, dass der Präventiveffekt bereits mit dem ersten Training eintritt, weil sofort schützende Botenstoffe, so genannte Myokine, gebildet werden. Zusätzliche Workouts oder Einheiten wirkten wie „Booster gegen Krebs“. (mt)