Wetter-Diagonale teilt Deutschland: Viel Sonnenschein und gebietsweise bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Von: Patrick Mayer

Die Wetterprognose für Anfang und Mitte März ist sehr wechselhaft. Zuerst meldet in Deutschland die Sonne Ansprüche an - dann soll es gebietsweise richtig schneien.

München - Wie wird das Wetter im März? Sehr wechselhaft! Zumindest in Teilen Deutschlands. Konkret: Nach viel Sonnenschein und Vorfrühlingswetter soll es Mitte des Monats gebietsweise so richtig viel Schnee geben.

Wetter in Deutschland: Erstmal bleibt es trocken mit viel Sonnenschein

„Diese Woche bringt viel Sonnenschein. Tagsüber erleben wir bestes Vorfrühlingswetter. Besonders ab Dienstag kann sich meist überall die Sonne in Deutschland durchsetzen. Das ist recht angenehm, zumindest in der Sonne gefühlt auch richtig frühlingshaft“, erklärte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net am Montag (27. Februar).

Bis zum Samstag (4. März) soll es in den meisten Landesteilen trocken bleiben, schilderte Jung in einer Wetterprognose für das Online-Portal. Der meteorologische Frühling lasse sich jedoch Zeit.

Reichlich Schnee soll es ersten Prognosen zufolge im Erzgebirge wieder Mitte März geben. (Symbolfoto) © IMAGO/Bernd März

„Es bleibt wohl erstmal eine ganze Weile mäßig warm. So warm wie zuletzt mit Höchstwerten um 15 bis 20 Grad wird es erstmal nicht werden. Da müssen wir uns noch eine ganze Weile gedulden. Der Frühling scheint es langsam angehen zu wollen“, erzählte Fachmann Jung: „Regen ist allerdings kaum in Sicht. Die trockenen Tage gehen weiter.“

Deutschland-Wetter im März: Gebietsweise richtig viel Neuschnee

Zumindest vorerst, so die Prognose des bekannten Meteorologen. Denn: Gebietsweise soll es ersten Vorhersagen zufolge Mitte März ordentlich schneien.

„Es sieht extrem krass aus: Um den 14. März herum würde uns eine Luftmassengrenze erreichen. Nordöstlich davon gäbe es reichlich Neuschnee, zum Teil 40 bis 50 Zentimeter Schnee entlang dieser Luftmassengrenze“, erklärte Jung in einer Video-Prognose für wetter.net: „Im Südwesten kämen dagegen trockene Luftmassen an, da fiele kaum Schnee, sondern meist Regen. Ob das so kommt, ist eine völlig andere Frage.“ Schließlich handelt es sich um eine Prognose - ohne Gewähr, was beim Wetter nicht untypisch ist.

Wetter im März: Neuschnee zwischen Westfalen, Mittelhessen und Südsachsen

Bleibt zu klären, wo genau nordöstlich der Luftmassengrenze es schneien soll. Die Auflösung: Laut der Vorhersage geht es um eine Diagonale durch Deutschland hindurch zwischen Bremen, nördlich von Kassel sowie südlich von Leipzig und Dresden. Schneien soll es demnach zwischen Westfalen, Mittelhessen und Südsachsen.

Schnee wird auch für den Bayerischen Wald vorausgesagt. Richtig viel Schnee kann es laut der Prognose, nicht ungewöhnlich, indes auf dem Mittelgebirge Harz sowie im Erzgebirge geben. Da dürften auch Wintersport-Fans hellhörig werden. (pm)