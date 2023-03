Wetter-Chaos in Deutschland: Extreme Wetterwechsel „mindestens bis Ostern“

Von: Helena Gries

Teilen

Frost zum Wochenbeginn, 20 Grad in der Wochenmitte, Sturm und Schnee zum Wochenende – ein Wetterwechsel jagt den nächsten. Ein Experte erklärt, warum.

München – Das Wetter in Deutschland spielt weiter verrückt. Nach kalten Tagen mit Schnee und Frost kündigen Wetter-Experten wieder milde Temperaturen bis zu 20 Grad an. Darauf sollen dann jedoch wieder Sturm und Kälte folgen. Ein Wetterwechsel jagt den nächsten. Sogar der nächste Wintereinbruch soll in den Startlöchern stehen. Die Vorhersagen können ganz schön verwirrend sein, wird das Wetter nun besser oder nicht?

Experten habe eine Erklärung für die derzeit ständigen Wetterwechsel und sich wiederholenden Wettermuster. „Verantwortlich dafür ist der Jetstream, der momentan die treibende Kraft für unser Wetter ist“, erklärt Jan Schenk, Meteorologe von The Weather Channel. Da der Jetstream mal glatt aus Westen weht, dann jedoch wieder eine starke Wellenbewegung macht, wird uns im Moment eine immer gleiche Abfolge von extremen Wetterwechseln beschert.

Die Gletscher schmelzen – Wie der Klimawandel die Erde verändert Fotostrecke ansehen

Extreme Wetterwechsel in Deutschland: Erneuter Wintereinbruch kann Schnee bringen

Nachdem es zum Wochenstart in ganz Deutschland wieder kühler war und vielerorts sogar Schnee runterkam, lösten sich die Schneeschauer am Dienstag (28. März) auf. Nach Frostgefahr am Morgen war tagsüber dann nur im Osten mit Schnee zu rechnen. Für Mittwoch kündigen Meteorologen von Westen Regen an, „es wird also wärmer“, so Schenk. Am Donnerstag können die Temperaturen dann wieder zwischen frühlingshaften 15 und 20 Grad liegen. Doch es geht weiter hin und her, in den darauf folgenden Tagen sollen die Werte wieder sinken. Am Sonntag kann uns das Wetter dann schon wieder Schnee und Frost bescheren.

Mittwoch, 29. März 2023 8 bis 18 Grad, mal Sonne, mal Wolken, kaum Schauer, aber mild Donnerstag, 30. März 2023 13 bis 17 Grad, aus Westen Regenschauer und windig Freitag, 31. März 2023 10 bis 15 Grad, windig bis stürmisch, ab und zu Regen Samstag, 1. April 2023 6 bis 11 Grad, leicht wechselhaft und immer wieder Schauer Sonntag, 2. April 2023 4 bis 11 Grad, durchwachsenes Aprilwetter Montag, 3. April 2023 3 bis 10 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern Quelle: wetter.net

Am Donnerstag nimmt das Wetter richtig Fahrt auf, bestätigt auch Meteorologe Georg Haas von wetter.com: „Es wird stürmisch und kann kräftige Schauer geben und das teilweise sogar mit Blitz und Donner am Donnerstag“. Gleichzeitig kann es bei deutlich milderer Luft örtlich bis zu 19 Grad kommen, so der Experte.

In Deutschland jagt derzeit ein extremer Wetterwechsel den nächsten. Nach milden Temperaturen steht bereits der nächste Wintereinbruch mit Schnee bevor. (Symbolbild) © Taneèek David/dpa

Wetter in Deutschland: Auf und Ab kann bis nach Ostern anhalten

Das Auf und Ab geht laut Meteorologe Schenk weiter, solange der Jetstream auf einer Höhe liegt und Deutschland trifft. „Mindestens mal bis Ostern, vielleicht sogar noch ein bisschen länger“, prognostiziert Schenk.

Dem stimmt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu: „Bis Ostern scheint sich kein beständig warmes, sonniges und trockenes Wetter einstellen zu wollen. Dauerhafte Werte um 15 bis 20 Grad wird es erstmal nicht geben“. In den kommenden Tagen wird es mal kurzzeitig wieder etwas wärmer, doch schon ab dem Wochenende kommt der nächste Schub Polarluft bei uns in Deutschland an, so der Wetter-Experte.