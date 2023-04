Wetter in Deutschland: Wärme-Wende naht – in manchen Regionen droht aber erneut Schnee

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner wechselhaften Seite, auch am Osterwochenende ist ein eindeutiger Trend nicht absehbar. Die aktuellen Aussichten in der Übersicht.

Offenbach – Als wirklich beständig kann das Wetter in der letzten Zeit nicht bezeichnet werden, auch am Osterwochenende deckt die Wetter-Palette so ziemlich alles ab. Während die Temperaturen vielerorts steigen, sind die Nächte weiter kühl. Zudem können vereinzelt Schauer und Regen der Ostereier-Suche einen Strich durch die Rechnung machen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagmorgen (8. April) sogar vereinzelt vor Schnee.

Wetter in Deutschland: DWD mit trüber Prognose an Ostern – Sogar Schnee möglich

Am Freitag hatte der DWD noch von steigenden Temperaturen gesprochen. So könnten bereits am Ostermontag vereinzelt bis zu 20 Grad möglich sein. So ganz auf die wärmende Jacke sollten Spaziergänger jedoch nicht verzichten, wirklich beständig sind die Temperaturen nämlich nicht. Vor allem die Nächte sollen nach DWD-Angaben weiter kühl bleiben, teils drohen sogar Minustemperaturen. Bereits vor Tagen zeichnete sich ab, dass sich Deutschland in einer Tiefdruckzange befinden wird.

Wie der DWD am Freitag erklärt hatte, soll es am Samstag immerhin westlich des Rheins und ganz im Norden zumeist trocken bleiben. Der Rest des Landes soll sich jedoch auf einen stark bewölkten Himmel einstellen, vereinzelt können Regen und Schauer dem frühlingshaften Osterwochenende einen trüben Anstrich verpassen. Oberhalb von 1000 Metern droht sogar Schnee. Wie der DWD am Samstagmorgen auf seiner Homepage erklärt, müsse hier mit leichtem Schneefall gerechnet werden.

Betroffen sind demnach vor allem der ostbayerische Mittelgebirgsraum. In den Alpen oberhalb von 1000 bis 1200 Metern muss bis Sonntagmorgen zeitweise mit Schnee gerechnet werden. Laut DWD-Angaben können bis zu 10 Zentimeter, in Staulagen lokal sogar bis zu 20 Zentimeter fallen.

Wetter über Ostern

Ostersamstag (8. April): überwiegend trocken, vereinzelt Regen- und Schneefälle, tagsüber 8 bis 15 Grad

Ostersonntag (9. April): teilweise bewölkt, zwischen 11 und 15 Grad

Ostermontag (10. April): Sonne-Wolken-Mix, zwischen 14 und 18 Grad

Oster-Wetter: Frost und Nebel drohen vor allem in der Nacht – Sonne kämpft sich am Sonntag zurück

Auch vereinzelt leichter Frost und Nebel stehen morgens und nachts auf dem Programm. Die Temperaturen sollen sich tagsüber zwischen 8 und 15 Grad einpendeln, im höheren Bergland und an der See bleibe es kühler.

Ganz ins Wasser fallen dürfte die Ostereier-Suche jedoch nicht. Die Aussichten für den Sonntag (9. April) versprechen sonnige Abschnitte. Zunächst sollen zwar auch hier Wolken den Tag begleiten, zum Nachmittag soll sich vielerorts allerdings die Sonne zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. In den Alpen und an der See bleibe es kühler. Am Rhein gebe es örtlich 17 Grad.

Die besten Aussichten bietet der Ostermontag. Im Südwesten sind dann vereinzelt 20 Grad möglich. Insgesamt wird es den Meteorologen zufolge nach Auflösung von Dunst- und Nebelfeldern wolkig, mit längeren sonnigen Abschnitten. Im Westen und Nordwesten lässt sich mal die Sonne blicken, doch gebe es auch kompakte Wolkenfelder und zum Abend hin erste Regentropfen. Die Temperaturen werden insgesamt mit 14 bis 18 Grad milder.

