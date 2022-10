Winter rückt in weite Ferne: Experte spricht von „Energiesparwetter bis Anfang November“

Von: Jennifer Lanzinger

Der Winter rückt in weite Ferne, stattdessen sorgen fast schon sommerliche Temperaturen für warme Wohnungen und sonnige Stunden. Ein Wetter-Experte ordnet die aktuellen Prognosen ein.

Wiesbaden – Mit diesem ungewöhnlich milden Wetter zu dieser Jahreszeit dürften die wenigsten gerechnet haben. Aktuell zeigt sich der Herbst nämlich von seiner besonders goldenen und vor allem warmen Seite. „Das ist wirklich verrückt“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung. Demnach sollen bereits am Sonntag 26 Grad in Rosenheim in Bayern gemessen worden sein, heute können es bis zu 27 Grad in Deutschland werden. Der Sommer kehrt für einen kurzen Abstecher nochmal zurück.

Wetter in Deutschland: Der Sommer ist zurück! Wetter-Experte spricht von Saharastaub

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de) am Montag erklärt, sollen heute am Oberrhein bis zu 26 Grad, im Osten bis zu 27 Grad erwartet werden. „Zwei Sommertage hintereinander und das in der zweiten Oktoberhälfte“, fasst der Experte verwundert zusammen. Geht es nach Jung, könnte diese warme Phase sogar noch etwas länger andauern. Bis Anfang November könnte die Dauerwärme zu Gast in Deutschland sein. „Das ist dann wirklich schon sehr ungewöhnlich“. Demnach sollen die Luftmassen am Montag sogar Saharastaub mit nach Deutschland bringen, der Ursprung der warmen Luftmassen liege nämlich in Nordafrika.

Der Winter rückt in weite Ferne – „Energiesparwetter“ ist erst einmal angesagt

Für viele Winter-Fans dürften die aktuellen Prognosen jedoch schwer verdaulich sein, auf Schnee müssen sie nämlich noch lange verzichten. Eine aktuelle Winter-Prognose gibt es natürlich trotzdem. Doch wie der Wetter-Experte ganz treffend erklärt, spart das aktuelle Wetter „unheimlich an Energiekosten“. Der Experte spricht sogar von „Energiesparwetter bis Anfang November“.

Auch in der Nacht soll es in den kommenden Tagen eher mild zugehen. Nachtfrost gibt es demnach kaum, immer wieder sollen aus Südwesteuropa sehr warme Luftmassen nach Deutschland strömen. „Es läuft derzeit alles so, wie es der US-Wetterdienst NOAA schon vor Monaten angekündigt hatte. Oktober deutlich zu warm und November deutlich zu warm. Dabei bleibt es wohl auch. Auch der Winter soll insgesamt weiter zu warm ausfallen“, so der Experte weiter.

