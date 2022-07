Waldbrände in Deutschland: Flammen-Meer wütet in der Sächsischen Schweiz weiter

Von: Jennifer Lanzinger

Mit Hubschraubern wird ein Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz in Hrensko nahe der Grenze zu Sachsen gelöscht. © Robert Michael/dpa

Waldbrände wüten aktuell in Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz. An der Grenze zu Tschechien breiten sich die Flammen immer schneller aus. Der News-Ticker.

Falkenberg - Gleich zwei große Waldbrände sorgen aktuell in Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz für

einen Großeinsatz, noch immer kämpfen hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen. Während sich im Süden Brandenburgs die Lage über Nacht augenscheinlich wieder entspannt hat, breiten sich die Flammen in der Sächsischen Schweiz weiter aus.

Waldbrand in Brandenburg: Lage unter Kontrolle - Zahlreiche Glutnester unter Beobachtung

Nach Angaben des Landkreises hat sich der große Waldbrand im Elbe-Elster-Kreis im Süden Brandenburgs über Nacht entspannt, die Flammen seien im Einsatzgebiet der Stadt Falkenberg aktuell unter Kontrolle. Offene Feuer gebe es demnach aktuell nicht. Die Lage in Brandenburg bleibt jedoch weiter dynamisch. Am Mittwochabend war das Feuer aufgeflammt.

Unter Beobachtung stehen den Angaben zufolge derzeit zahlreiche Glutnester mit Temperaturen zwischen 40 und 180 Grad. Sie müssten in Schach gehalten werden, teilte der Verwaltungsstab weiter mit. Rund 320 Kräfte aus mehreren Landesteilen Brandenburgs sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur weiteren Eindämmung des Brandes traf in der Nacht ein Pionierpanzer der Bundeswehr ein, der über den Tag Schneisen im Gelände anlegt.

Unterstützung bekommen die Einsatzkräfte erneut von Bundeswehr und Landespolizei aus der Luft. Nachdem es am Mittwoch hieß, dass die Löschhubschrauber der Bundeswehr vorerst nicht mehr gebraucht werden, leisten am Donnerstag Transporthubschrauber mit Wasserladungen aus dem Kiebitzsee wieder Hilfe. Das Baden im See wurde nach einer zwischenzeitlichen Freigabe wieder untersagt. Zuletzt loderte das Feuer auf einer Fläche von rund 500 Hektar.

Waldbrand in Tschechien: Lage in der Böhmischen Schweiz stabil

Und auch in der Sächsischen Schweiz und in Tschechien kämpfen Einsatzkräfte unermüdlich gegen die Flammen an. Wie die dpa unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher im Gespräch mit der Agentur CTK berichtet, sei die Lage im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz aktuell stabil - jedoch angespannt. Die betroffene Fläche liegt weiter bei rund zehn Quadratkilometern. Fast 500 Feuerwehrleute sind bei einem der größten Waldbrände in der Geschichte des Landes im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

Wie die Nationalparkverwaltung bekanntgab, wurden das Prebischtor und die daneben liegende Ausflugsgaststätte Falkennest bisher von den Flammen verschont. Das einzigartige Felsentor aus Sandstein gilt als Wahrzeichen der Böhmischen Schweiz. Weitere Ortschaften wie die Gemeinde Janov nahe der Grenze zu Deutschland mussten anders als zunächst erwartet nicht geräumt werden.

Rund 450 Menschen hatten seit Beginn des Brandes am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen. Sieben Hubschrauber sind vor Ort, um Löschwasser abzuwerfen. Inzwischen trafen zudem zwei Löschflugzeuge vom Typ Canadair CL-415 aus Italien auf einem Flugplatz bei Prag ein. Die Hilfe erfolgt im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrenes der EU, das „rescEU“ genannt wird.

Waldbrand in der Sächsischen Schweiz breitet sich weiter aus - Hunderte Einsatzkräfte im Einsatz

In Deutschland, in der Sächsischen Schweiz dagegen, breitet sich das Feuer weiterhin aus. Das berichtet die dpa unter Berufung auf einen Pressesprecher des Landratsamtes Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunze, am Donnerstagmorgen. Weiter nördlich vom bisherigen Brandgebiet zwischen Großem Winterberg und Großem Zschandbach habe das Feuer die Grenze von Böhmen in die Sächsische Schweiz überschritten. Derzeit seien 275 Einsatzkräfte weiter bemüht, die Feuer einzudämmen. Diese Zahl der Einsatzkräfte werde im Tagesverlauf weiter aufgestockt. Es seien mittlerweile acht Löschhubschrauber im Einsatz. Derzeit stehen den Angaben nach etwa 250 Hektar Waldfläche in Flammen.

Das Feuer war am Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und hatte am Montag auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. In Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz gilt seit Dienstag Katastrophenalarm. Touristen sollen das Gebiet meiden. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen bis auf Weiteres die Wälder nicht mehr betreten werden. Dort droht nach Behördenangaben vom Mittwochabend derzeit keine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Ortschaften.