Wieder Warnstreiks: Hier ruht heute die Arbeit

Gewerkschaft Verdi

Von Helena Gries schließen

Im Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Verdi auch am Mittwoch (22. März) in zahlreichen Regionen Deutschlands zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen.

München – Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch erneut zum Streik im öffentlichen Dienst auf. Eine knappe Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen sollen die Warnstreiks den Druck nochmal erhöhen. Gefordert werden von Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr.

Bereits am Dienstag (21. März) hatte es in mehreren Städten in Deutschland Warnstreiks, Demonstrationen und Kundgebungen gegeben. Unter anderem Kitas, Abfall- und Verkehrsbetriebe hatten in zahlreichen Orten die Arbeit niedergelegt. Verdi-Chef Frank Wernecke sprach bei einer Kundgebung am Dienstag in Köln von einer „extrem hohen Streikbeteiligung“ mit mehreren zehntausend Streikenden allein in Nordrhein-Westfalen.

Madame Moneypenny gibt Tipps: Zehn Geldregeln von der Finanzexpertin Madame Moneypenny gibt Tipps: Zehn Geldregeln von der Finanzexpertin

Warnstreik von Verdi: Deutschlandweite Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt

Auch für Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi deutschlandweite Streiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Zahlreiche Regionen sind betroffen. Kitas, die Verwaltung und Bäder werden bestreikt, der Nahverkehr steht seit dem Morgen still. Im Lauf des Tages sollen zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden.

Verdi hat fast landesweit zum Warnstreik aufgerufen. Folgende Städte und Regionen in Deutschland sind am Mittwoch (22. März) besonders betroffen:

Baden-Württemberg Stuttgart und Umgebung, Heilbronn, Karlsruhe, Rhein-Neckar-Region, Kreis Böblingen, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Esslingen, Baden-Baden, Tübingen, Reutlingen Friedrichshafen, Konstanz Bayern Schwerpunkt auf Passau und Nürnberg, Augsburg, Kommunen Großostheim und Karlstadt, Landkreise Main-Spessart und Kitzingen, Mainfranken, Bamberg, Bayreuth, Bad Rodach, Bad Staffelstein, Coburg, Forchheim, Lichtenfels, Kulmbach Pegnitz, Pottenstein, Eggolsheim, Buttenheim, Gemeinde Hausen, Streikpause in Oberbayern und der Oberpfalz Hessen Frankfurt, Offenbach, Kassel, Marburg, Gießen, Darmstadt, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald, Darmstadt-Dieburg, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis, Kreis Offenbach Niedersachsen Braunschweig, Göttingen, Region Hannover, Goslar, Braunschweig, Wolfsburg, Oldenburg, Stadt und Landkreis Lüneburg, Peine, Salzgitter, Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim Rheinland-Pfalz Mainz, Koblenz, Trier, Neuwied, Saarburg,

Auch in Bremen und Rostock ist am Mittwoch (22. März) mit Arbeitsausfällen in Kitas, bei der Müllabfuhr, den Kliniken und in der öffentlichen Verwaltung zu rechnen. Für Schleswig-Holstein hat Verdi zum Warnstreik am Freitag (24. März) aufgerufen, betroffen soll unter anderem der öffentliche Dienst in Flensburg sowie Brunsbüttel und Umgebung sein.

+ Beschäftigte im öffentlichen Dienst nehmen in München an einem Warnstreik teil. Zahlreiche kommunale Betriebe bleiben am Dienstag in Bayern geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen. © Sven Hoppe/dpa

In Berlin sind die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Donnerstag (23. März) zu einem ganztägigen Warnstreik angerufen. In Hamburg sind ebenfalls am Donnerstag weitere Streiks angekündigt.

Warnstreik von Verdi: Weiter Streiks in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt geplant

In Thüringen hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch (22. März) zu Warnstreiktag in Gotha aufgerufen. Am 23. und 24. März sollen weitere Thüringer Regionen, unter anderem die Stadt Erfurt, dem Streikaufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft folgen. Ebenso sind am 23. und 24. März die Beschäftigten aus den Bereichen des öffentlichen Dienstes in Leipzig und Umgebung zum Warnstreik aufgerufen. Im Südraum von Sachsen-Anhalt sind Warnstreiks für den 23. März geplant. Zum Streik aufgerufen sind alle kommunalen Beschäftigten in Halle, Dessau-Roßlau im Burgenland- und Saalekreis sowie in den Kreisen Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und Wittenberg. (hg)

Berichten von Insidern zufolge könnten in den nächsten Tagen deutschlandweit weitere Streikmaßnahmen geplant sein.

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa