Unwetter wütet in Deutschland – Starkregen verursacht Hangrutsch und vollgelaufene Keller

Von: Kai Hartwig

Unwetterartige Regenfälle haben im Norden Baden-Württembergs Straßen überflutet, Keller volllaufen lassen und einen Hangrutsch ausgelöst. © EinsatzReport24/dpa

Der April neigt sich dem Ende zu. Und zeigt dabei in seinen letzten Tagen sein unschönes Gesicht. Das Wetter in Deutschland bringt zum Wochenende viel Regen.

Update vom 29. April, 10.55 Uhr: Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner wechselhaften Seite, in vielen Teilen Deutschlands sorgen aktuell Unwetter und fallende Temperaturen für trübe Aussichten. Nach den unwetterartigen Regenfällen im Norden Baden-Württembergs ist wegen eines Hangrutsches in Heidelberg ein Haus derzeit weiter nicht bewohnbar. Akute Einsturzgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag nach Begutachtung des Hauses durch einen Statiker. Die Straße vor dem Haus bleibe gesperrt, so lange der durchfeuchtete Hang noch weiter abrutschen könne. Die ältere Bewohnerin war am Freitag unversehrt in Sicherheit gebracht worden und kam bei einem Verwandten unter.

Zahlreiche Keller und Straßen wurden durch den heftigen Regen am Freitag überflutet. Betroffen waren vor allem die Städte Heidelberg und Mannheim sowie der Neckar-Odenwald-Kreis und besonders der Rhein-Neckar-Kreis. Allein dort kam es zu etwa 60 Feuerwehreinsätzen. Auch eine Tankstelle wurde kurrzeitig überflutet. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde die Tankstelle im Lobbacher Stadtteil Waldwimmersbach (Rhein-Neckar-Kreis) von Wasser, Schlamm und Geröll überrascht. Das Wasser gelangte demmach jedoch in keinen der Tanks und sorgte für keine größeren Schäden. Inzwischen sei alles wieder geräumt.

Ursprungsmeldung vom 28. April 2023: München – Beim Wetter gibt es ein Sprichwort: „Der April macht was er will.“ Auch 2023 zeigt der vierte Monat des Jahres wieder seine Unberechenbarkeit in Sachen Wetterbedingungen. Erst gab es Schnee, später fiel der Regen, dann ließen Temperaturen teils über 20 Grad auf ein Frühlingserwachen hoffen. Doch diese Hoffnung wurde nicht erfüllt. Am Freitag prasselte noch einmal reichlich Niederschlag auf Deutschland herunter.

Ein Wetter-Experte hatte für den 28. April bereits ein Unwetter vorhergesagt, bei dem „es ordentlich zur Sache gehen kann“. In Teilen Baden-Württembergs erfüllte sich diese Wetterprognose nun. Am Freitag sorgten unwetterartige Regenfälle dafür, im Norden des Bundeslandes Straßen überflutet wurden. Zahlreiche Keller liefen voll, in Heidelberg wurde durch das Unwetter sogar ein Hangrutsch ausgelöst.

Wetter in Deutschland: Hangrutsch durch unwetterartige Regenfälle – Bewohnerin muss in Sicherheit gebracht werden

Laut Polizeiangaben konnten sich die Anwohnerin des vom abrutschenden Hang betroffenen Hauses rechtzeitig retten. Die ältere Bewohnerin habe unversehrt in Sicherheit gebracht werden können, hieß es. Nun müsse ein Statiker prüfen, ob das Gebäude in seinem Zustand weiterhin bewohnbar sei.

Verletzte gab es durch das Unwetter bislang auch in anderen baden-württembergischen Städten wie Mannheim, Karlsruhe und Heilbronn nicht zu beklagen. Das meldeten die dortigen Polizeipräsidien. Dort wurden allerdings durch die Regenmassen des Unwetters Gullydeckel hochgespült, außerdem stürzten Bäume um und Straßen waren vorerst nicht mehr befahrbar. Am heftigsten wütete das Unwetter demnach in Heidelberg und Mannheim sowie dem Neckar-Odenwald-Kreis und Rhein-Neckar-Kreis.

Wetter in Deutschland: DWD vermeldet zu nassen April 2023 – doch Vegetation wird „allmählich kräftig grün“

Derweil erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD), dass der April 2023 sehr regnerisch ausgefallen sei. Erstmals seit 15 Jahren sei der vierte Monat des Jahres in Deutschland wieder zu nass gewesen, befand der DWD nach der vorläufigen Auswertung seiner Messungen am Freitag. Mit knapp 64 gefallenen Litern Regenwasser pro Quadratmeter lag der April 2023 zehn Prozent über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Der in den vergangenen Monaten immer wieder unter Trockenheit leidenden Vegetation tat dies aber gut. Sie habe sich nach den vielen Niederschlägen der vergangenen Monate „allmählich kräftig grün“ gefärbt, teilten die Wetter-Experten mit. Die durchschnittliche Temperatur von etwa 7,5 Grad Celsius war hingegen unauffällig. Besonders sei jedoch gewesen, dass erstmals seit 2008 im April nicht richtig warm wurde. Es gab im April 2023 keinen einzigen Sommertag mit mehr als 25 Grad Celsius. (kh)