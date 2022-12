Wetter-Chaos im Dezember: Keine weiße Weihnacht – Dafür Regen, Wind und Hochwassergefahr

Von: Fabian Müller

Teilen

Sturmtiefs werden häufig von schweren Schauern begleitet. © IMAGO/Ying Tang

Das Wetter in Deutschland wird milder, der Deutsche Wetterdienst warnt aber auch vor Unwettern. Auch die Hochwassergefahr steigt laut Experten.

München - Der Dezember war bislang in weiten Teilen Deutschlands deutlich kälter als im Mittel. Dabei hatte der US-Wetterdienst NOAA noch einen milden Winter vorausgesagt. Nun kippt die Wetterlage aber deutlich und gibt den Berechnungen der NOAA recht. In den kommenden Tagen sind Höchstwerte bis zu 17, teilweise sogar 18 Grad drin. Und es könnte so weitergehen, denn es zieht eine milde, nasse und stürmische Wetterlage auf.

Die bekanntesten Wettermodelle rechnen in den kommenden zehn Tagen mit Niederschlägen und viel Wind, aber auch mit für einen Winter milderen Temperaturen. An Silvester könnte auf uns sogar ein Orkantief warten, ganz sicher ist diese Prognose allerdings noch nicht. Was aber unter Meteorologen als sicher gilt: Der Winter hat in den kommenden Tagen kaum eine Chance, Kaltluft wird vorerst nicht zu uns nach Deutschland ziehen.

Wetter in Deutschland: Sturm, Regen und milde Temperaturen erwarten uns

Für andere Teile der Welt, vor allem Nordamerika und Asien, wird unterdessen Rekordkälte gemeldet, in Teilen sogar Rekordschneefall. In Europa scheint sich hingegen das milde Gegenstück zu etablieren. Weil die Temperaturen aktuell und in den kommenden Tagen so hoch sein werden, könnte der Dezember trotz seines kalten Starts noch zu warm ausfallen.

Wetterexperte Dominik Jung sagte dazu dem Portal wetter.net: „Bis zum 4. Advent war es kalt, vielfach mit Dauerfrost und nun liegen die Temperaturen mit einem Schlag rund 20 Grad höher als noch vor fünf oder sechs Tagen.“ Für die kommenden Tage prognostiziert er reichlich Wind und ein „Potenzial für schwere Stürme“ - auch die Hochwassergefahr nehme zu. Schon für den Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor „markantem Wetter“ vor allem für den Süden Deutschlands, die Unwetterwarnstufe 3 hat der DWD für weite Teile des Allgäus und das südliche Baden ausgerufen.

Video: Wetter an Weihnachten: Weltweit Rekordkälte bis -50°C! In Deutschland Unwettergefahr!

Im Westen werden bereits am Donnerstag 13 Grad erreicht, rund um Weihnachten ist die 20-Grad-Marke nicht mehr weit. „Man könnte tatsächlich meinen, der Frühling stünde vor der Tür.“ Auch für Januar und Februar würden hohe Temperaturabweichungen erwartet, sagt Diplom-Meteorologe Jung: „Die beiden Monate sollen deutlich zu warm ausfallen.“ (fmü)