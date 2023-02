Februar bringt zum Wochenende Regen und Schnee - dann kommt wohl der Frühling

Von: Victoria Krumbeck

Nach vielen sonnigen Tagen erwartet uns am Wochenende viel Regen und sogar etwas Schnee. Doch der Blick in die kommende Woche verspricht wider frühlingshafte Temperaturen.

München/Wiesbaden - In vielen Teilen Deutschland scheint der Frühling erwacht zu sein. Die Sonne lässt sich immer häufiger Blicken und vielerorts stiegen die Temperaturen in den zweistelligen Bereich. Bereits im Februar wurde mit 20 Grad ein Temperaturrekord erreicht. In den nächsten Tagen und am Wochenende wird es jedoch kühler und nasser. Schneeregen und Schneeschauer sind möglich, doch der prognostizierte große Wintereinbruch bleibt aus.

Wetter: Rekordtemperaturen im Februar - Drohender Kälteeinbruch am Wochenende

Das Wetter zeigt sich von seiner schönen Seite, dennoch ist es viel zu warm für einen Februar. Anstatt Schnee und Eis wurden in Deutschland am Dienstag (21. Februar) 17 Grad gemessen. Damit ist der Februar 2023 schon 3,1 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1991. Am Aschermittwoch geht es bei Temperaturen zwischen sieben und 16 Grad warm weiter. Begleitet wird der Tag von einem Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend kommt Regen aus Westen. Die Schauer bleiben am Donnerstag, nur stellenweise zeigt sich die Sonne. Bei sieben bis 14 Grad bleibt es weiterhin mild.

Am Wochenende erwartet uns dann eine Abkühlung, doch von einem Wintereinbruch kann nicht die Rede sein. „Hier und da wird die Abkühlung am Wochenende doch tatsächlich schon wieder als großer Wintereinbruch verkauft. Dabei wird es lediglich etwas kühler und die Temperaturen versuchen sich dem für Februar normalen Bereich zu nähern“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, dem Wetterportal wetter.net. In den tiefen Lagen kann von Winterwetter keine Rede sein. „Nur in den Mittelgebirgen kann es stellenweise auch mal weiß werden“, so Jung.

Aktuelles Wetter: Meteorologischer Frühlingsanfang startet mit viel Sonne

Die neue Woche startet dann wieder freundlicher. Ab Dienstag nehmen auch die Sonnenanteile wieder deutlich zu, die Temperaturen erreichen 11 oder auch 12 Grad. Nur nachts kann es bei klarem Himmel frostig werden. „Am nächsten Mittwoch beginnt schon der meteorologische Frühling. Dann geht ein erneuter Mildwinter zu Ende. Viel Schnee hat es wieder nicht gegeben, die Wintersportsaison war in den deutschen Mittelgebirgen so schlecht wie selten und eine einzige Katastrophe“, resümiert Wetterexperte Jung. Die Aussichten für die nächsten Tage:

Aschermittwoch 7 bis 16 Grad. Mix aus Sonne und Wolken, gegen Abend aus Westen Regen Donnerstag 7 bis 14 Grad. Stellenweise etwas Sonnenschein, sonst Schauer Freitag 3 bis 9 Grad. Aus Norden Graupelschauer, mit Blitz und Donner, Schneeregenschauer Samstag 2 bis 6 Grad. Teilweise Schneeschauer, tagsüber nasskaltes Wetter Sonntag 2 bis 7 Grad. Mix aus Sonne und Wolken, kalte Nacht Montag 3 bis 7 Grad. Nach Nachfrost viel Sonnenschein

Der März könnte genau wie der Februar zu warm werden. „Die aktuellen Wetterkarten zeigen um den 7. März eine massive Erwärmung, aber das ist erst mal noch unsicher. Sollte es aber so kommen, wäre das für die Jahreszeit direkt wieder viel zu warm“, sagt Jung. Durch die Spaltung eines Polarwirbels und einem Hochdruckgebiet über Skandinavien gibt es dennoch eine Möglichkeit, wie der Winter doch noch zurückkommen könnte. (vk)