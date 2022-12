Vorläufige Bilanz: 2022 gehört zu den zwei wärmsten Jahren seit Messbeginn

Viel Sonne, hohe Temperaturen und eine Dürre im Sommer. Die vorläufige Bilanz zeigt, dass die Temperaturen im Jahr 2022 mit dem Rekordjahr 2018 mithalten kann.

Offenbach – Das Jahr endet mit rekordverdächtigen Temperaturen. An Silvester könnte das Thermometer auf bis zu 20 Grad klettern. Temperaturen, die mehr mit dem Frühling als mit dem Winter zu tun haben. Auch das neue Jahr begrüßt uns mit mildem Wetter. Schon fast symbolisch steht der Jahreswechsel für die erste Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das Jahr 2022 war nicht nur zu warm, sondern zieht mit dem bisherigen Rekordhalter 2018 gleich.

Wetter-Bilanz 2022: Eines der zweitwärmsten Jahre seit Messbeginn

2022 war ein außergewöhnliches Wetterjahr. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad Celsius gehört es zusammen mit dem Jahr 2018 zu den wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen. Zusätzlich liegt das Jahr um 2,3 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Ob 2022 in die meteorologischen Geschichtsbücher eingeht, bleibt abzuwarten. Die dazu benötigten Daten liegen erst im Januar vor, wenn tatsächlich alle Daten des Jahres der rund 2000 DWD-Messstationen vorliegen.

Ein Rekord steht hingegen bereits fest: Mit durchschnittlich 2025 Sonnenstunden war das Jahr 2022 das sonnigste Jahr seit Messbeginn. Es lag etwa 30 Prozent über dem Referenzwert der Periode 1961 bis 1990. In diesem Zeitraum wurden durchschnittlich 1544 Stunden Sonnenschein verzeichnet. Im Südwesten schien die Sonne in diesem Jahr sogar mehr als 2300 Stunden, während sie sich in den östlichen Mittelgebirgen mit unter 1800 Stunden seltener zeigte.

Rekordverdächtiges Jahr 2022: Klimaschützer machen sich Sorgen

In einigen Bundesländern ist der Rekordstatus des Jahres 2022 schon jetzt unangefochten. So war es etwa in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Klimaforscher beobachten die Entwicklung mit Sorge, zumal 2022 damit das zwölfte zu warme Jahr in Folge ist.

„Das rekordwarme Jahr 2022 sollte für uns alle ein erneuter Ansporn sein, beim Klimaschutz endlich vom Reden zum Handeln zu kommen“, mahnte Tobias Fuchs, DWD-Vorstand Klima und Umwelt. „Wir haben es bisher nicht geschafft, wirkungsvoll auf die Treibhausgasbremse zu treten. Die Erderwärmung schreitet nahezu ungebremst voran.“

Hitzerekord in Deutschland 2022: Hamburg verzeichnete 40,1 Grad

Zu dem Anstieg haben auch mehrere intensive Hitzewellen im Juni und Juli beigetragen, die europaweit zu Temperaturrekorden führten. Die deutschlandweit höchste Tagestemperatur stammte eher untypisch aus dem Norden: Am 20. Juli wurde in Hamburg-Neuwiedenthal ein Stationsrekord von 40,1 Grad verzeichnet. Den Jahrestiefstwert meldete die Station Heinersreuth-Vollhof im Landkreis Bayreuth am 18. Dezember mit minus 19,3 Grad.

Zu den Schattenseiten des reichlichen Sonnenscheins gehört im Jahr 2022 ein Niederschlagsdefizit von etwa 15 Prozent. Durchschnittlich fielen im Jahresverlauf rund 670 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Die höchste Summe an einem einzelnen Tag wurde am 19. August in Babenhausen im Unterallgäu mit 112,1 Litern pro Quadratmeter gemessen.

