Wetter in Deutschland: Zahlreiche Orte knacken in dieser Woche die 20-Grad-Marke

Von: Felina Wellner

Teilen

Der Frühling startet wechselhaft. Im Laufe der Woche sind Top-Temperaturen von über 20 Grad zu erwarten und die Sonne lässt sich gebietsweise blicken.

München – Am Montag, dem 20. März, war kalendarischer Frühlingsanfang. Der aktuell milde Temperaturen-Trend hat sich auch an diesem Tag fortgesetzt. Dennoch trübten dicke Wolkendecken und gebietsweise Schauer vorerst die Frühlingsgefühle.

Wetter in den nächsten Tagen: Temperaturen bleiben mild und sonnige Momente rar

Wenn sich die Sonne zeigt, so gilt es jede freie Minute auszukosten, denn auch in den kommenden Tagen blickt sie hinter der dichten Wolkendecke selten hervor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD), ist am Mittwoch (22. März) in der Südosthilfe teils sonniges Wetter zu erwarten und am Donnerstag (23. März) blickt Richtung Alpen immer mal wieder die Sonne hervor.

Der Frühling kommt: in dieser Woche mit Temperaturen von über 20 Grad. © IMAGO/Zoonar

Im Norden lässt die Sonne voraussichtlich weiter auf sich warten und es wird vielerorts nass. Kleiner Trost: Die Temperaturen klettern vor allem in Bayern und Baden-Württemberg auf über 20 Grad – Top-Temperaturen von 22 Grad werden dem Deutschen Wetterdienst zufolge im Chiemgau erwartet. Nachts erleben wir voraussichtlich deutschlandweit zumeist Plusgrade. Zum Wochenende wird es allerdings wieder etwas kühler.

Mittwoch, 22. März: freundlicher Südosten, grauer und verhältnismäßig kalter Nordwesten, 10 bis 21 Grad

freundlicher Südosten, grauer und verhältnismäßig kalter Nordwesten, 10 bis 21 Grad Donnerstag, 23. März: trocken und teils sonniger Süden, im Norden vereinzelt Gewitter, 11 bis 22 Grad

trocken und teils sonniger Süden, im Norden vereinzelt Gewitter, 11 bis 22 Grad Freitag, 24. März: eher trockener Norden, regnerischer Süden, vereinzelt stürmische Böen, 11 bis 18 Grad

eher trockener Norden, regnerischer Süden, vereinzelt stürmische Böen, 11 bis 18 Grad Samstag, 25, März: bewölkt, teils sonniger Süden, im Südosten vereinzelt Gewitter, teils mit Graupel, 9 bis 14 Grad

bewölkt, teils sonniger Süden, im Südosten vereinzelt Gewitter, teils mit Graupel, 9 bis 14 Grad Sonntag, 26. März: bewölkt bis bedecktes Wetter, vielerorts Regen oder Schauer, 8 bis 14 Grad.

bewölkt bis bedecktes Wetter, vielerorts Regen oder Schauer, 8 bis 14 Grad. Quelle: Deutscher Wetterdienst

Vereinzelte Sturmböen: So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag (24. März) und in der Nacht zum Samstag (25. März) sorgt ein frischer Südwest- bis Westwind vielerorts für ein stürmisches Wetter. Im Bergland muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Wiederholt sorgen Kaltfronten und Polarluft für etwas kühler werdende Temperaturen, so wetter.de. In der Nacht zum Montag (27. März) fallen die Temperaturen gebietsweise auf unter 0 Grad und es ist örtlich mit Glätte sowie mit Neuschnee in den Staulagen der Mittelgebirge und am Alpenrand zu rechnen.

Die Meteorologen Alexander und Carlo Pfaff von wetter.de deuten auf Unwägbarkeiten, die einen zweifachen Ausgang möglich werden lassen. Der prognostizierte Wechsel von kalter und milder Luft erschwert eine verlässliche Wetterprognose. Sowohl erneuter Schneefall als auch eine stabile Hochphase sind möglich. Nach einem deutlich zu nassen März bestehe den Wetter-Experten zufolge somit Hoffnung auf einen sonniger und trockener werdenden April. (Felina Wellner)