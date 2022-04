Aprilwetter in Deutschland: Nach Schnee, Starkregen und Stürmen kommt der „Blitzsommer“

Deutschland erlebt im April turbulentes Wetter. Nach dem Winter-Comeback zu Beginn des Monats winkt in der Karwoche der erste Sommertag des Jahres.

München - Der April macht seinem Namen alle Ehre. Anfang des Monats brachte er noch einmal Schnee nach Deutschland, jetzt fegen stürmische Tiefs über das Land. Und nach dem Wochenende kommt die Sonne zurück. Klassisches Aprilwetter eben.

Am Donnerstag blies Sturmtief „Nasim“ mit Orkanböen bis 140 Kilometern pro Stunde. Gemessen wurde dieser Wert auf den Gipfeln des Schwarzwaldes in Baden-Württemberg. Der Südwesten war mit Starkregen, Hagel und Bahn-Einschränkungen am heftigsten betroffen.

Wetter im April: Erster Sommertag des Jahres in der Karwoche möglich

Doch wie es im April nicht unüblich ist, wechselt das Wetter auch bald wieder - und das extrem. Bis einschließlich Freitag gibt es viel Regen, am Samstag wird es mit einem unangenehmen Mix aus etwas Sonne, Schauern, Graupel, Schnee und kräftigem Westwind wechselhaft. „Das Wetter ist derzeit vielseitig“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Doch zum Start der Karwoche wendet sich das Blatt. Wetterprognosen sagen deutlich mildere Temperaturen voraus, die am Mittwoch womöglich im ersten Sommertag des Jahres gipfeln. Am Montag (11. April) wird es bis zu 16 Grad warm, am Dienstag und Mittwoch werden „Temperaturen nahe der 25-Grad-Marke“ erwartet, sagte Diplom-Meteorologe Dominik Jung bei wetter.net. Von einem Sommertag sprechen Wetter-Experten, wenn das Temperatur-Maximum im Schatten mindestens 25 Grad Celsius beträgt.

Wetter spielt verrückt: Nach dem „Blitzsommer“ wird es zu Ostern wieder kühler

Doch weil es zum Osterfest hin wieder deutlich kühler werden kann, macht der Frühling nur einen kurzen Abstecher. Jung spricht daher von einem „Blitzsommer“. Auch könnte es sehr regnerisch werden. Vor allem im Südwesten könnte es bis zum 21. April viel Niederschlag geben. „Da kommen sehr nasse Zeiten auf uns in Deutschland zu“, prognostiziert Jung.

Winter-Comeback mit Schnee, gefolgt von Sonne und Sturm, dann wieder Sonne, und zuletzt viel Regen. Eine uralte Bauernweisheit trifft mal wieder zu: April, April, der macht, was er will. Der Natur kommen die Wetter-Kapriolen nach dem sehr trockenen März jedoch gerade recht. (mt)