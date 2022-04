Wetter-Zweiteilung in Deutschland: Regen, Gewitter und 20 Grad – Experte mit eindeutiger Wochen-Prognose

Von: Jennifer Lanzinger

Im Süden und Westen kann es feucht werden. Im Norden droht Frost. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der April zeigt sich weiterhin von seiner wechselhaften Seite: Regen und Gewitter prägen den Wochenstart vielerorts. Bald könnte die 20-Grad-Marke wieder geknackt werden.

Offenbach – Ein dauerhafter Frühling lässt noch weitestgehend auf sich warten, auch wenn vereinzelte sonnenverwöhnte Regionen einen Ausblick auf das Wetter der kommenden Wochen gegeben haben. Zum Wochenstart müssen sich große Teile Deutschlands auf Regen und Gewitter einstellen, im Norden und im Osten gibt es hingegen teils sonnige Abschnitte.

Wetter in Deutschland: Regen, Gewitter und 20 Grad – Experte mit eindeutiger Wochen-Prognose

Noch immer zeigt sich der April von seiner wechselhaften Seite, auch zum Wochenstart ist das Wetter in Deutschland zweigeteilt. Während sich die Menschen im Süden und Westen auf Regen und Gewitter einstellen müssen, bleibt es im Norden und Osten am Montag trocken, mit sonnigen Abschnitten an den Küsten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. „Die Temperaturen pendeln sich bei 9 bis 17 Grad ein“, erklärte ein Meteorologe.

Auch auf kühle Temperaturen müssen sich viele Teile Deutschlands einstellen, in der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen unter bewölktem Himmel auf kühle sieben bis drei Grad zurück, ansonsten sogar auf bis zu minus drei Grad. Im Norden und Nordosten kommt es gebietsweise zu leichtem Frost in Bodennähe. Von der Eifel bis zum Alpenrand sind neben verstärktem Regen auch vereinzelte Gewitter möglich.

Wann kehrt der Frühling zurück? Experte spricht von 20 Grad im Lauf der Woche

Das wechselhafte Wetter bleibt zunächst auch vielerorts erhalten. Für den Dienstag sagte der Meteorologe Ähnliches voraus: in der Nordhälfte ein Wechsel aus Sonne und Wolken, südlich von Main und Mosel dagegen dichte Wolken mit viel Regen und einzelnen Gewittern. Ab Mitte der Woche kehre das freundliche Frühlingswetter dann auch wieder in den Süden zurück. „Die Sonne kommt vermehrt zum Zuge und die Niederschläge lassen nach.“ Vor allem im Süden und Westen sollen die Temperaturen dann gebietsweise die 20-Grad-Marke erreichen.