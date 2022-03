Wetter in Deutschland: Experte spricht von Extremwetter - und warnt vor aufkommender Gefahr

Von: Dennis Liedschulte

Das Wetter in Deutschland war im Februar einseitig und bleibt es auch im März. Ein Meteorologe spricht von Langeweile und gibt eine Warnung heraus.

München – Das Wetter in Deutschland ist aktuell von Einseitigkeit geprägt. Einige Meteorologen schreiben, wie Merkur.de* weiß, auch von einer gewissen Langeweile, mit der sie sich gerade auseinandersetzen müssen. Doch es gibt auch eindeutige Gefahren.

Wetter in Deutschland: Frühling klopft nicht nur an sondern kommt mit bis zu 20 Grad

Dominik Jung, Diplom-Meteorologe vom Wetterdienst Q.met deutet gegenüber wetter.net ein „richtiges Extremwetter“ im März 2022 in Deutschland an. Während der Februar 2022 eindeutig und fast durchgehend von Regen und Unwetter beherrscht war, bleibt es im März trocken.

Die einen freut das Wetter in Deutschland*. Denn der Frühling klopft in der Woche vom 7. bis zum 13. März an und könnte sich in der Woche vom 14. bis zum 20. März richtig entfalten.

Das Hoch Martin wird von Hoch Noe über Nordeuropa unterstützt und bringt bis zu 11 Sonnenstunden* am Donnerstag (10. März) und Freitag (11. März). Es sind örtlich Temperaturen von bis zu 17 Grad möglich - und die Aussichten sind fantastisch: „Das trockene Wetter findet auch erst mal kein Ende“, so Dominik Jung.

Wetter in Deutschland: Regen ist nicht in Sicht - es ist auch unklar, wann es wieder regnet

In der Woche vom 14. bis zum 20. März sind sogar örtlich bis zu 20 Grad möglich. Regen ist erst einmal nicht in Sicht. Und es sei völlig unklar, so der Meteorologe vom Wetterdienst Q.met, wann es wieder einmal Regen geben wird. Schöner könne es im März kaum werden.

Wie sieht das Wetter in Deutschland im Detail aus? Bis zum Wochenende (12. und 13. März) klettern die Temperaturen nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Süden des Landes auf circa 13 Grad. Es weht ein teils frischer Wind. Sobald die Sonne weg ist, sinken die Temperaturen jedoch wieder rund um den Gefrierpunkt.

Nach einem einseitigen Februar geht das Wetter in Deutschland einseitig im März weiter. © IMAGO/Christian Spicker

Das Wetter im Osten von Deutschland ist ähnlich sonnig. Beispielsweise kommen Brandenburg und Berlin auf Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht kühlt es auf 0 Grad ab. Ähnlich sieht es in den nördlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Hamburg aus.

Das beste Wetter gibt es im Westen der Bundesrepublik Deutschland. Das Rheinland kann sich auf Temperaturen von bis zu 17 Grad und viel Sonne freuen. So werden am kommenden Wochenende wohl schon zahlreiche Menschen die sonnigen Stunden nutzen, um den Grill zum ersten Mal anzuschmeißen.

Wetter in Deutschland: Das sonnige Frühlingswetter hat allerdings auch seine Nachteile

Das Wetter in Deutschland, das im Gegensatz zu Australien* eher Frühlingsgefühle mit sich bringt, hat jedoch auch seine Nachteile. Das sogenannte Regenloch, wie es Wetterexperte Dominik Jung sagt, hat auch seine Schattenseiten. Einige Flüsse, wie zum Beispiel der Rhein, haben jetzt schon Niedrigwasser.

Ein ausbleibender Regen könnte sich zudem negativ auf die Landwirtschaft auswirken. Schon im Jahr 2021 kämpfte Deutschland mit einem sogenannten März voller Dürre. Allerdings regnete es im Rest des Jahres ausreichend. Das Problem: Pflanzen wachsen nicht, das Wachstum verzögert sich - das Resultat könnten Ernteausfälle sein. Mit jedem Tag ohne Niederschlag steigt auch die Gefahr von Waldbränden - die Gefahrenstufe 3 von 5 ist laut DWD schon jetzt erreicht.

Die meisten Menschen werden sich jedoch über das Wetter in Deutschland und über den Beginn des Frühlings freuen - und der dauert jetzt erst einmal an.