Wetter-Experte spricht von Februar-Rekordwärme im Süden – DWD warnt vor Sturm im Norden

Im Norden Sturm, im Süden ungewöhnlich mild – das Wetter in Deutschland ist zum Start in die Woche zweigeteilt. Der Wetterdienst warnt.

Offenbach – Das Wetter am Rosenmontag ist in Deutschland recht unterschiedlich. Sturmtief Willy ist von Skandinavien in Richtung Ostsee gezogen. Für den Norden und Osten hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Warnung vor verbreiteten Sturm- und Windböen herausgegeben. Sturmschwerpunkt sind demnach die Küsten im Norden. Ruppig wird es auch im Harz. Auf dem Brocken und dem Fichtelgebirge ist mit Orkanböen (Unwetter) zu rechnen. Nur im Süden bleibt es sonnig.

Wetter in Deutschland: DWD warnt vor Sturmtief Willy

Im Norden und Osten sowie in Teilen der Mitte Deutschlands ist laut dem DWD mit einem kräftigen Südwest- bis Westwind zu rechnen. Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Hamburg sind besonders betroffen. An der Deutschen Bucht sowie von Rügen bis Berlin treten auch wiederholt Sturmböen auf. Zwischen Flensburg und Cuxhaven sowie auf Rügen werden zeitweise auch schwere Sturmböen erwartet und auf dem Brocken teils orkanartige Böen.

Im Norden steife bis stürmischen Böen um 70 km/h (7 bis 8 Bft)

Im Nordosten vereinzelte Sturmböen um 85 km/h (9 Bft)

An den Küsten sowie im höheren Bergland häufig Sturmböen 85 km/h (9 Bft), vereinzelt auch schwere Sturmböen um 90 km/h (10 Bft)

Auf dem Brocken und dem Fichtelberg orkanartige Böen oder Orkanböen bis 115 km/h (11 bis 12 Bft)

+ Sturmfeld erfasst Deutschland: Der Deutsche Wetterdienst (DWD)warnt vor Orkanböen auf dem Brocken und verbreitet Sturmböen. © DWD

Wetter in Deutschland: Ungewöhnlich milde Temperaturen im Süden und der Mitte Deutschlands

Im Süden bestimmt ein Hochdruckeinfluss weiter das Wetter. Auch in die Mitte Deutschlands strömen ungewöhnlich milde Luftmassen. Die Höchstwerte liegen zwischen acht und zwölf Grad. Besonders südlich vom Main verläuft der Tag dagegen freundlich, zum Nachmittag häufig auch sonnig. Mit zwölf bis 17 Grad ist es ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit. Nach dem Rekord-Januar prognostizierte ein Wetterexperte einen „Hitze-Februar“. Offenbar sieht es ganz danach aus. Der Februar drehte schon vergangene Woche in Sachen Wärme auf.

„Wärmste Februarnacht seit mehr als 70 Jahren“ – Wetter-Experte spricht von Februar-Rekordwärme

Am Wochenende sind Rekordtemperaturen in Deutschland gemessen worden, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer vom Wetterdienst Q.met in einer Pressemitteilung. Wir erleben derzeit eine Rekordwetterlage in Sachen Wärme in Deutschland und auch in ganz Europa.

„Am Samstagmorgen wurden in zahlreichen deutschen Städten im Westen und Süden Deutschlands neue Temperaturrekorde für eine Februarnacht aufgestellt. Es war verbreitet die wärmste Februarnacht seit mehr als 70 Jahren gewesen. Dazu kam dann am Samstagnachmittag ein weiterer Temperaturrekord“, betont der Wetter-Experte. „Dazu kam dann am Samstagnachmittag ein weiterer Temperaturrekord. In Garmisch-Partenkirchen wurden 20,1 Grad gemessen und das in der zweiten Februardekade.“

+ Gelbe Stiefmütterchen blühen schon am Bodensee. © Felix Kästle/dpa

Am Rosenmontag seien in der Spitze schon wieder 15 bis knapp 20 Grad möglich. Am Fastnachtsdienstag und am Aschermittwoch könnte es laut dem Meteorologen genauso weitergehen. Erst ab Donnerstag deuteten sich etwas kühlere Temperaturen an. „Die große Kälte? Ist auf den Wetterkarten nicht wirklich in Sicht.“ Der längerfristige Trend zeige seiner Auffassung nach im Mittel überhaupt keine große Kälte an. Nur einzelne Prognoseläufe würden mal einen Ausreißer in den aktuellen Berechnungen der Wettermodelle zeigen.

Wetter-Aussichten für Deutschland

Rosenmontag: 9 bis 19 Grad, im Norden etwas Regen, sonst viel Sonnenschein

Fastnachtsdienstag: 10 bis 18 Grad, oftmals freundlich und trocken

Aschermittwoch: 8 bis 16 Grad, mehr Wolken, aus Westen Regenschauer

Donnerstag: 7 bis 13 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer

Freitag: 5 bis 10 Grad, deutlich frischer, aber weiterhin keine winterliche Kälte, Regenschauer

Samstag: 4 bis 9 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer in den Hochlagen auch Schneeregen oder Schnee

Sonntag: 2 bis 7 Grad, nasskaltes Schmuddelwetter, stellenweise Regenschauer

Montag: 3 bis 8 Grad, durchwachsen, immer wieder Schauer, in den Hochlagen Schneeregen oder Schnee

Dienstag: 5 bis 11 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, ab und zu Regenschauer, in den Hochlagen Schneeregenschauer

Bleibt die Wärme bis Ende Februar?

Bis Ende Februar wird es wieder etwas kälter, prophezeit Dominik Jung. Aber die Temperaturen wären für die Jahreszeit eigentlich viel zu warm. „Was genau Anfang März passieren könnte oder auch nicht, Stichwort zerfallender Polarwirbel, Major Warming, steht noch völlig in den Sternen. Mögliche Schneeschauer Anfang März sind nun wirklich nichts Weltbewegendes, 20 Grad Mitte Februar dagegen schon“, so Wetter-Experte Jung.

Viele haben diesen Winter schon abgehakt. Eine erste Sommerprognose 2023 liegt übrigens schon vor. Steht uns wieder ein Hitze-Sommer bevor? (ml/dpa)

