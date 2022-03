Frühlingswetter: Hoch „Martin“ bringt Sonne satt

Von: Martina Lippl

Die Krokusse blühen! Frühlingswetter in Berlin. © Christian Spicker/imago

Sonne, Sonne und nochmal Sonne! Die zweite Märzwoche verspricht traumhaftes Wetter in Deutschland. Regen ist keiner in Sicht.

München – „Hoch Martin bringt uns täglich 9 bis 11 Sonnenstunden“, prophezeit Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. „Nachts ist es aber weiterhin recht kalt, dafür wird es am Tag aber nun auch immer wärmer und es bleibt trocken.“

Wetter in Deutschland: Frühlingshafte Temperaturen am Donnerstag bis 15 Grad

Der Frühling scheint nun endlich auch temperaturtechnisch in die Gänge zu kommen, so Wetterfrosch Jung. Diese Woche rechnet er mit Temperaturen bis 15 Grad, nächste Woche sogar bis 20 oder 21 Grad.

„Es sieht nach einem extrem trockenen März aus“

Am Wochenende sind zwar ein paar Wolken, aber kein Regen in Sicht. Das soll nach den Wetter-Prognosen bis zur Monatsmitte wohl so bleiben. „Es sieht nach einem extrem trockenen März aus“, sagt Dominik Jung. Schon jetzt herrsche Waldbrandgefahr. Seit Tagen Sonnenschein und der trockene Ostwind habe die Natur ganz schön ausgetrocknet.

Der Monat März sei zunächst schon sehr trocken, aber auch teilweise kühl gestartet. Es habe in den meisten Regionen mehr Nachtfrosttage am Stück als im gesamten Winter 2021/22. „Das ist ja auch mal außergewöhnlich“, so Jung. Dass der Märzanfang kälter ausfällt als der gesamte Winter 2021/2022 bezeichnet selbst der Deutsche Wetterdienst (DWD) als einen „kurios anmutenden Fakt“.

Bricht der März 2022 Wetter-Rekorde?

Beim Sonnenschein scheint der März 2022 wohl auch besonders zu sein. Noch vor der Monatsmitte könnte der März sein „Sonnenscheinsoll“ sogar zu 100 Prozent erreicht haben. Ob es auch dieses Jahr außergewöhnlich viel Sonnenschein gibt, bleibt abzuwarten. Der März 2021 trumpfte schon mit 144 Stunden Sonnenschein auf und hatte damit das „Sonnenscheinsoll“ von 111 Stunden (Referenzperiode von 1961 bis 1990) deutlich übertroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch vergangenes Jahr befand sich der März damals oftmals im Einflussbereich von Hochdruckgebieten.

Was hat der März 2022 in den nächsten Tagen zu bieten? Die Wetter-Aussichten liefert Meteorologe Dominik Jung gleich mit.

Wetter in Deutschland: So sind die Aussichten für den März 2022

Dienstag (8. März) 5 bis 11 Grad, sehr sonnig, trocken Mittwoch (9. März) 10 bis 15 Grad, viel Sonne und trocken Donnerstag (10. März) 11 bis 16 Grad, sonnig und trocken Freitag (11. März) 9 bis 15 Grad, viel Sonnenschein, trocken Samstag (12. März) 9 bis 14 Grad, Mix aus Sonne und Wolken Sonntag (13. März) 6 bis 10 Grad, ganz im Westen Regentropfen, etwas kälter, mehr Wolken als Sonnenschein Montag (14. März) 5 bis 10 Grad, freundlich, noch frisch Dienstag (15. März) 10 bis 15 Grad, Sonnenschein und wärmer Mittwoch (16. März) 12 bis 20 Grad, sehr mild, volles Frühlingswetter

Meteorologen können heute das Wetter ziemlich genau vorhersagen. Doch wer kennt nicht, die eine oder andere Bauernregel? Früher halfen sie nicht nur Bauern, mit Wetterphänomenen umzugehen. Viele gereimte Beobachtungen haben an Bedeutung verloren. Doch was sagen die Bauernregeln über den März 2022 aus? Bei den ersten Trend-Prognosen für den Frühling 2022 lagen die Wetter-Modelle bisher ziemlich richtig. (ml)