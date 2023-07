Polarjet, gefolgt vom „Schnellläufer“: Wetterexperten warnen vor Unwettern – doch 35-Grad-Wand kommt

Von: Michelle Brey

Stürmisch beginnt die neue Woche in großen Teilen Deutschlands. Besonders am Mittwoch kann es krachen. Doch dann folgt schon die nächste Hitze.

Kassel - Das erste Juli-Wochenende zeigte sich von seiner wechselhaften Seite. Sonne, Wolken und Niederschlag wechselten sich ab. Eine Rückkehr der Juni-Hitze bleibt den Menschen in Deutschland zumindest einige Tage lang erspart. „Leicht wechselhaftes und mäßig warmes Sommerwetter hat sich in Deutschland eingestellt“, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Gleichzeitig prägt Sturmtief Nikolaus das Wetter hierzulande. Am Wochenende erwarten uns dann erneut sehr hohe Temperaturen.

Wetter in Deutschland: Die Woche startet stürmisch - DWD warnt

Die neue Woche startet so, wie die alte Woche mit Einzug von Sturmtief Nikolaus endete: stürmisch. Die Wetterkarte des DWD ist zum Großteil gelb gefärbt. Eine amtliche Warnung vor Windböen ist der Hintergrund. Diese gilt von Montagmorgen bis in den Abend hinein (20 Uhr). Die Geschwindigkeiten variieren zwischen 55 und 70 Kilometer pro Stunde. An den Küsten ist es laut DWD stürmisch. Dementsprechend gilt eine Warnung vor Sturmböen. Im Norden werden zudem Niederschlag sowie einzelne Gewitter erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für einen Großteil des Landes vor Sturmböen. © Screenshot/DWD

Deutschland-Wetter: „Richtiges Sommergefühl kommt nicht auf“

Am Dienstag nimmt der Prognose nach das Schauer- und Gewitterrisiko auch im Süden Deutschlands etwas zu. Lokal sei auch Starkregen möglich, so die Wetterexperten. Auch im Norden und Nordwesten bleibt es sehr wechselhaft. In einem breiten Streifen dazwischen ist das Schauerrisiko sehr gering und die Sonne behält die Oberhand. „Ein richtiges Sommergefühl kommt also noch nicht auf“, sagte Marco Puckert vom DWD mit Bezug auf den Südwesten. Während es dort am Montag vorallem wolkig, relativ kühl und windig werden sollte, sei am Dienstag auch mit Gewittern zu rechnen.

Unwetter-Mittwoch: Es drohen Gewitter und Starkregen

Am Mittwoch droht Teilen Deutschlands dann ein Mix aus Blitz, Donner und viel Regen. Zwar gebe es noch große Unsicherheiten, wie sich das Wetter im Detail austobe, teilte der DWD mit. Doch es scheine „ein zu Schauern und Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel neigender Wettertag zu werden“, erklärte DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel. Auch mehrstündiger Starkregen sei möglich. Trotz der Unwetter-Aussichten bewegen sich die Temperaturen in der ersten Wochenhälfte aber in einem recht sommerlichen Bereich:

Montag, 3. Juli: Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad.

Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 26 Grad. Dienstag, 4. Juli: Es kann zu Temperaturen zwischen maximal 20 und 27 Grad kommen.

Es kann zu Temperaturen zwischen maximal 20 und 27 Grad kommen. Mittwoch, 5. Juli: Im Norden und Westen liegen die Höchstwerte zwischen 18 und 22 Grad, sonst zwischen 22 und 26 Grad.

Am Mittwoch könnte es in Deutschland stellenweise zu Unwettern kommen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Wetter-Wende in Aussicht: 35 Grad tagsüber und tropische Nächte

Nach dem voraussichtlich turbulenten Mittwoch erwartet Deutschland ab Donnerstag laut DWD wieder ruhigeres Wetter. Die Wende hat es in sich. Denn die Temperaturen steigen und steigen. Es wird wieder richtig heiß - und die Hitze sollte nicht unterschätzt werden.

Am Wochenende sind mehr als 35 Grad möglich. Insbesondere die Ballungsräume müssen sich dann auf tropische Nächte mit mehr als 20 Grad einstellen. Von einer noch extremeren Seite zeigte sich das Wetter in Spanien. Das Land ächzte unter einer massiven Hitzewelle. Als „größte Gesundheitsgefahr“ bezeichnen Experten indes den Klimawandel, der nicht zuletzt für die Extrem-Temperaturen verantwortlich ist. (mbr mit dpa)