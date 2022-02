Katwarn ausgelöst: Sturmwarnung schon am Montag - Ekel-Wetter bleibt die ganze Woche

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Regen und Sturm haben Deutschland wieder fest im Griff. © Roberto Pfeil/dpa

Nach einem kurzen Frühlingsbesuch stehen uns in dieser Wochen wieder reichlich Regen und Sturm bevor. Das Ekel-Wetter hat Deutschland fest im Griff.

München - Es ist zwar erst Mitte Februar, aber am vergangenen Wochenende hatte der Frühling Deutschland schon kurz besucht. Die Menschen genossen den Sonnenschein und die milden Temperaturen an der frischen Luft. Doch nun kommt die nächste Wetter-Wende. Es wird zwar größtenteils nur etwas kälter, jedoch hat es sich mit dem Sonnenschein erstmal erledigt. Regen, Sturm und Schnee in den Hochlagen läuten eine Woche mit unangenehmem Wetter ein.

Katwarn ausglöst: Sturmwarnung in Hochlagen - Temperaturen bleiben Mild

Schon am Montag, 14. Februar, hängen über der Westhälfte viele Wolken mit gelegentlichen Regenfällen, dazu kommt kräftiger Südwind. Im Osten bleibt es noch heiter und meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 14 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Südosten weht ein schwacher und stark böiger Südwestwind, im Westen und Nordwesten hingegen gibt es für Lagen über 1000 Meter sogar eine Sturmwarnung, die Warn-App Katwarn hat ausgelöst: „Es treten oberhalb 1000 m orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h und 115 km/h aus südwestlicher Richtung auf.“

In der Nacht zum Dienstag ist es dann meist stark bewölkt. Vor allem in der Südhälfte sowie im Nordwesten gibt es etwas Regen oder kurze Schauer. Im Erzgebirge, in Ostbayern und an den Alpen ist Glatteis nicht ausgeschlossen. Nachts kühlt es auf 6 bis 0 Grad ab, im Südosten sogar auf bis zu -2 Grad. An der Nordsee kommt es teils zu Sturmböen.

Wetter in Deutschland auch gegen Ende der Woche bleibt es nass und stürmisch

Am Dienstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. In den Alpen und im Alpenvorland regnet es gegen Mittag, in höheren Lage fällt Schnee. Auch im Nordwesten wird es nass. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad am Alpenrand und 11 Grad am Rhein und in Teilen Ostdeutschlands. Im Westen und Nordwesten kommen zeitweise steife, an der Nordsee und im Bergland zunehmend stürmische Böen auf. Nachts bleibt es bedeckt, regnerisch und teilweise stürmisch. Die Temperaturen fallen auf 7 bis 1 Grad. In den Bergen kommt es zu Frost.

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD ungemütlich und trist, mit dicken Wolkendecken und Regen im Norden Deutschlands. Der Wind bleibt uns Mitte der Woche ebenfalls erhalten. In den Bergen wird vor schwere Sturmböen und auf exponierten Gipfeln auch orkanartigen Böen gewarnt. Die Tageshöchstwerte werden zwischen 8 und 13 Grad prognostiziert. Nachts regnet es in weiten Teilen weiter, auch die hohen Windgeschwindigkeiten bleiben. An der Küste kommt es zu orkanartigen Böen.

Donnerstags kommt dann in den nördlichen Regionen erstmals wieder die Sonne raus. Ansonsten bleibt es bei Regen und Wind bei Temperaturen von 8 Grad an der Ostsee bis zu 16 Grad am Oberrhein. Nachts wieder Schauer, Böen und Frost in den Bergen. Übers Wochenende sagt das Wetterportal wetter.com größtenteils Regen und milden Temperaturen vorher. (md)