Wetter von einem Extrem ins andere

Ist das bereits der Klimawandel? Dauer-Hoch im März - Experte mit Details über aktuelles Wetter

Von: Matthias Bieber

Teilen

Viel Sonne im März: Hier der Blick vom Paradies in Possenhofen (Landkreis Starnberg) auf den Badesteg. © Ulrich Wagner/imago

Das Wetter spielt verrückt! Kein Regen ist in Sicht. Ist das schon Wetter oder schon der Klimawandel? Das sagt der Experte zum Welttag der Meteorologie (23. März).

München – Die Wetter-Extreme nehmen zu, das ist längst kein Geheimnis mehr – zum Welt-Wettertag am 23. März sprechen wir mit einem Experten darüber: Dominik Jung, Meteorologe von Q.met, und seine Kollegen sind vor allem überrascht vom abrupten Umschwung von den Stürmen im Februar hin zum März mit seinem Dauer-Hoch. „Als ob jemand den Schalter um-gelegt hätte. Seit den Stürmen reiht sich Hoch an Hoch bei uns.“

März 2022 sonnig und auch der trockenste

Und der März soll sonnig und warm bleiben: „Für den April ist dann überdurchschnittlich hohe Feuchtigkeit angesagt, doch das muss so nicht kommen, denn: Der prognostizierte Umschwung wird mehr und mehr nach hinten verschoben“, sagt Jung. Alles deute darauf hin, dass der März der sonnigste seit Beginn der Wetteraufzeichnung werde – und auch der trockenste.

Welttag der Meteorologie Der Welttag der Meteorologie (World Meteorological Day) ist der 23. März. Der Welt-Wettertag geht auf das Inkrafttreten der Konvention zur Gründung der WMO (World Meteorological Organization) im Jahre 1950 zurück. Die WMO wurde als Nachfolgeorganisation der IMO (International Meteorological Organization) von 1873 gegründet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vertritt die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied dieser internationalen Organisation nach eigenen Angaben seit 1954.

Wetter oder Klima?

Für den Meteorologen ist das eine Folge des Klimawandels, wobei er das Wort nicht mag. „Seit es die Erde gibt, gibt es Klimawandel. Ich nenne es globale Erwärmung, die so noch nie gemessen wurde.“ Dass das nur die ganze Menschheit ändern kann, steht fest. Jung glaubt nicht daran. „Es hilft nichts, wenn wir in Europa den Müll trennen, aber China oder Indien das Kohlendioxid herauspusten.“



Wetter von einem Extrem ins andere

Unabhängig vom Klima geht es derzeit wettermäßig wild durcheinander: Farbenfrohe Krokus-Wiesen wie auf dem Foto im Alten Botanischen Garten, aber vor Kurzem noch massig Schnee in Istanbul an der Sultan-Ahmed-Moschee. Die Erklärung ist logisch: „Irgendwo müssen die Tiefdruckgebiete schließlich hin, wenn sie sich über Deutschland nicht durchsetzen können“, formuliert es der Wetter-Experte. Auch Griechenland litt zuletzt unter einem Wintereinbruch mit Schnee und Dauerregen.

Frühling in München: Im Alten Botanischen Garten blüht ein Krokus-Wiese. © Jens Hartmann/tz

Alarmierenden ist wohl die Gletscherschmelze in der Antarktis, wo am 18. März an der Forschungsstation Concordia minus 12,2 Grad gemessen wurden. Für uns kalt, für den tiefsten Süden der Welt eine „außergewöhnliche und beispiellose Hitze“, wie es die Weltwetterorganisation WMO bezeichnet. Auch wenn sich die Experten bei den Auswirkungen widersprechen (die Prognosen reichen von einem Meeresanstieg zwischen 50 Zentimetern und drei Metern) – „bei aller Uneinigkeit steht fest, der Anstieg der Temperaturen ist frappant“, so Jung.

Auch die Unwetter scheinen verheerender zu werden – „der Ukraine-Krieg hat die Katastrophen rund um Sydney in Australiens Osten beiseitegeschoben“, sagt Jung, „doch so krass waren Hochwasser und Starkregen noch nie.“

Rettungskräfte in einem Rettungsboot in Camden, einem Vorort im Südwesten Sydneys. © Dean Lewins/dpa

Auch in Spanien spielt das Wetter verrückt: „In Madrid, aber auch an der östlichen Mittelmeerküste in Barcelona oder vor allem Valencia regnet es permanent“, weiß Jung. „Und das geht in den nächsten sieben bis zehn Tagen so weiter mit bis zu 200 Litern pro Quadratmeter!“



Noch vor ein paar Tagen war auch Spanien von einem Phänomen betroffen, das wir gut kennen: Saharastaub. Das Foto aus dem Skigebiet Navacerrada rund 30 Kilometer nördlich von Madrid zeigt: Unser Wetter ist immer mehr auf Sand gebaut.

Saharastaub in Spanien: Eine Skipiste im Skigebiet Navacerrada ist nach dem Sturmtief «Celia» mit Staub bedeckt. © Rafael Bastante/dpa

Das steckt hinter der Sahara-Staubwolke

Gelb-bräunliche Schlieren, wohin man auch schaut – so sah es aus, nachdem Saharastaub über ganz Westeuropa geweht wurde. Die kleinen Sandkörner aus Afrika bedeckten von Spanien bis Bayern Autos, Fenster und Böden. An der TH Rosenheim wurde der Sand nun von Prof. Dr. ­Michael Müller im Rasterelektronenmikroskop unter die Lupe genommen. Dabei kam Erstaunliches zutage: Die Staubkörner bewegen sich in einer Größe von einem Mikrometer bis zu 200 Nanometer. Ein Mikrometer entspricht 0,000001 Meter – also dem Millionstel-Teil eines Meters. Ein Nanometer ist der millionste Teil eines Millimeters. Zum Vergleich: Die kleinsten Bakterien haben eine Größe von 300 Nanometer. Diese Feinheit ist laut dem Fachmann für Nanotechnologie „außergewöhnlich und besonders“, gewöhnliche Sandkörner sind zwischen fünf und 50 Mikrometer groß. Deswegen kam auch so viel Staub zu uns. (mb) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA