Nach goldenem Oktober: Neuer Rekordmonat deutet sich an

„November wandelt auf ähnlichen Wegen“

Die ersten Novembertage waren mild und meistens sonnig. In den nächsten Tagen ändert sich daran nicht viel. Der Herbst 2022 könnte wieder einen neuen Rekord aufstellen.

München - Draußen wird es wieder früher dunkler, doch vom Winter ist noch nicht allzu viel zu spüren. Mit milden Temperaturen und viel Sonnenschein brachte uns der November ein Gefühl von goldenem Oktober. Auch wenn am Wochenende in Bayern der erste Schnee fiel, ist es kaum absehbar, wann der Winter die tieferen Lagen erreicht. In den nächsten Tagen geht es beim Wetter in Deutschland nach einem kurzen Tief warm und größtenteils sonnig weiter.

Wetter in Deutschland: November setzt sich mild und sonnig fort

Am Dienstag zeigte sich das Wetter nochmals von der besten Seite. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken wurden vielerorts Temperaturen von 16 bis 17 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst erklärte. Am Nachmittag können von der Westhälfte dichtere Wolkenfelder aufziehen, die am Abend gebietsweise Regen bringen. In der Nacht zum Mittwoch weitet sich der Regen vom Westen und Südwesten in Richtung Osten aus. Bei einer Mischung aus Sonne und Schauern liegen die Temperaturen im Süden bei 10 Grad und erreichen im Osten um 17 Grad. Für die warme Luft ist ein Hochdruckgebiet über dem Pazifik verantwortlich.

Der Donnerstag startet an den Alpen mit letzten Niederschlägen. Im Süden bleibt es bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden und Osten wird trister, dort dominieren die Wolken und die Sonne kommt nur selten raus. In der norddeutschen Tiefebene kann es sogar regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. Auch Freitag sowie am Wochenende geht es so mild weiter. Am Freitag sorgt zäher Nebel und Hochnebel zu späten Sonnenstunden im Süden. In anderen Teilen Deutschlands kommt die Sonne schneller raus.

Wetter in Deutschland: Neuer Rekordmonat deutet sich an

Das Wochenende folgt dem Muster der vorherigen Tage. Es bleibt bei reichlich Sonnenschein, wenn der Nebel sich auflöst. Besonders der Sonntag hebt sich stark ab und bringt teilweise Temperaturen von bis zu 18 Grad, wie wetter.net prognostiziert. Lange und ausgiebige Herbstspaziergänge sind also auch noch Mitte November möglich. Und auch der Montag verspricht eine Fortsetzung des sonnigen Wochenendes.

„Diese Prognosen erinnern an den Oktober, der der wärmste seit Messbeginn im Jahr 1881 war. Der November wandelt auf ähnlichen Wegen. Nach den ersten sieben Tagen ist der Monat bereits drei Grad wärmer als das Klimamittel“, erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Portal wetter.net. Den Heizkosten kommt das Wetter zugute, doch Winterfans müssen noch etwas auf den Wintereinbruch warten. (vk)

