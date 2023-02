Wetter in Deutschland: Neue Woche bringt „tägliches Katz-und-Maus-Spiel“ – Karneval-Fans dürfen hoffen

Von: Kai Hartwig

Das Wetter in Deutschland lässt die Kälte langsam hinter sich. Noch geht es auf und ab – doch für Fasching und Karneval gibt es gute Nachrichten.

München/Offenbach – Das Wetter in Deutschland entspannt sich so langsam. Nach dem Rückzug der eisigen Kälte von Anfang Februar winkt nun ein deutlicher Temperaturanstieg. Dafür sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein Hochdruckgebiet. Das bringt zumindest tagsüber bis mindestens Mitte der neuen Woche ab 13. Februar mildes Wetter in das Bundesgebiet.

Wetter in Deutschland: Neue Woche beginnt mild, aber bringt „tägliches Katz-und-Maus-Spiel“

„Bei wenig Windbewegung gibt es dann das tägliche Katz-und-Maus-Spiel mit Nebel und Hochnebel vs. Sonnenschein“, erklärte DWD-Meteorologe Simon Trippler am Sonntag (12. Februar): „Der Norden und Nordosten könnten sich den Wettermodellen zufolge als Verlierer herausstellen, während die Mitte, der Westen und der Süden eher auf der Gewinnerseite sein sollen.“ Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen von 5 bis 10 Grad. Entlang des Rheins wird es demnach zur Freude der Narren und Jecken kurz vor Karneval etwas wärmer. Nur in Regionen mit Hochnebel kann es laut DWD etwas kälter sein. Dafür bleiben die Nächte noch bitterkalt: Die DWD-Meteorologen prognostizieren außer im höchsten Norden Minustemperaturen, immerhin ohne Frostgefahr.

In der neuen Woche ab 13. Februar winkt in ganz Deutschland mildes Wetter. © Thomas Warnack/dpa

Der Montag (13. Februar) startet laut DWD-Wetterprognose noch mit Nebel, anschließend wird es verbreitet heiter. Allerdings kann es in einigen Regionen den gesamten Tag neblig-trüb oder bedeckt bleiben. Auf längere sonnige Phasen dürfen sich das Alpenvorland sowie der Südwesten und Westen freuen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 10 Grad, bei längerem Sonnenschein sind im Westen rund um Köln und Düsseldorf sogar 12 Grad möglich.

Am Dienstag (14. Februar) geht es neblig los. In Niederungen und vor allem in der Mitte sowie dem Nordosten Deutschlands kann es zum Teil auch den ganzen Tag trüb oder bedeckt bleiben. Dafür ist heiteres Wetter in den Hochlagen, weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen sowie am Alpenrand zu erwarten. Dort soll es den ganzen Tag über sonnig bleiben. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 bis 12 Grad.

Wetter an Fasching und Karneval: Vor allem Narren und Jecken am Rhein dürfen hoffen

Einen Wechsel aus Nebel und Sonne prognostizieren die DWD-Meteorologen derweil für den Mittwoch (15. Februar). Erneut winkt den Menschen in Teilen NRWs sowie in höheren Lagen ganztägig viel Sonne. Stärkere Bewölkung, aber immerhin keinen Niederschlag, wird in Küstennähe erwartet. Dort bleibt es wenigstens trocken. Die Höchstwerte betragen 5 bis 10 Grad, bei längerem Sonnenschein sogar bis zu 12 Grad.

Zum Start von Karneval muss allerdings mit einem Wetter-Wechsel gerechnet werden. DWD-Meteorologe Trippler kündigte für den Donnerstagnachmittag (16. Februar/Weiberfastnacht) Ungemach an: „Dann dringen von Nordwesten her Tiefausläufer mit Wolken, Regen und mehr Wind nach Deutschland ein und bringen wieder mehr Abwechslung.“ Glück für die Karnevalisten: Laut dem Wetterexperten müssen diese „aber keinen Wintereinbruch“ befürchten. Es werde voraussichtlich noch milder, bei oftmals zweistelligen Höchsttemperaturen.

Trippler weiter: „Ob die Tiefdruckgebiete dann den Karnevalisten zum Höhepunkt des Straßenkarnevals auch die Stimmung vermiesen, bleibt noch abzuwarten. Vielleicht kehrt sogar der Hochdruckeinfluss wieder rechtzeitig zurück.“ (kh)