Wetter in Deutschland: Tief sorgt für nasskaltes Wochenende – Experte befürchtet „Totalausfall“

Von: Michelle Brey

Teilen

Das Wochenende startet teils kalt und nass. Lassen wir das unbeständige Wetter mit dem letzten April-Wochenende dann endlich hinter uns?

Offenbach/München - Der April neigt sich dem Ende entgegen. Die Hoffnung auf Frühlings- oder gar Sommerwetter im Mai steigt daher bei vielen. Wann wird es endlich einmal wieder über einen längeren Zeitraum angenehm warm in Deutschland? Besonders viele Sonnenstunden gab es diesen Monat nicht zu genießen. Und auch in das verlängerte April-Wochenende inklusive Feiertag am Montag starten die Menschen begleitet mit unbeständigem Wetter. Kommt dann die Wende? Ein Ausblick.

Wetter in Deutschland: Nass, kalt, ungemütlich - Tief verantwortlich

Verantwortlich für das nasskalte Wetter ist „ein kleines Tief, das feuchtmilde Luft zu uns führt“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es erreiche Deutschland am Freitag (28. April) von Südengland. Niederschlag, vereinzelt Gewitter, Sturmböen: Besonders angenehm ist diese Wetteraussicht keinesfalls. Die Höchsttemperaturen liegen im Nordseeumfeld bei zehn Grad, im Westen und Südwesten kann es bis zu 19 Grad warm werden. Sonst liegen die Temperaturen zwischen zwölf und 17 Grad.

Wetterwarnung für Süden Deutschlands

Mit kräftig ausfallendem schauerartigem Regen ist besonders im Schwarzwald und an den Alpen zu rechnen. Nicht umsonst spricht der DWD eine amtliche Unwetterwarnung von Regen und Sturmböen aus.

Oberhalb von 1500 Metern warnen die Experten vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde. In exponierten Lagen müsse mit schweren Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden. Die Warnung gilt bis Samstagmorgen, 8 Uhr. Bis in die frühen Morgenstunden komme es ebenfalls zu Dauerregen mit wechselnder Intensität. Dabei könnten Niederschlagmengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmetermeter auftreten. In Staulagen würden 50 Liter pro Quadratmeter erreicht.

Für den Süden gibt es am Freitag (28. April) eine Wetterwarnung. © Screenshot DWD

In der Nacht zum Samstag könne es in der Osthälfte Deutschlands und an den Alpen noch längere Zeit zu Regen oder Schauern kommen, so der DWD. Zum Morgen hin klinge das aber ab. Im Rest Deutschlands soll es zumeist trocken bleiben.

Wetter in Deutschland: Wie geht es am Samstag, Sonntag und Montag weiter?

Als „mehrheitlich durchwachsen“ bezeichnete Diplom-Meteorologe Dominik Jung das Wetter am langen Wochenende gegenüber dem Wetterportal wetter.net. „Mal Sonnenschein, mal Wolken, aber auch Regen ist dabei und das besonders in Süddeutschland“, sagte er. Sonntag und Montag ziehe ein Tief im Süden vorüber. Das deckt sich auch mit den Angaben des DWD für Sonntag, die einen „Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei in der Südhälfte gebietsweise schauerartigen Regen oder einzelne Gewitter“ prognostizieren.

Jungs Fazit: „Das kühle Frühlingswetter hält an.“ Die 20-Grad-Marke werde nur selten geknackt, wie auch die Prognosen des DWD (siehe Tabelle unten) veranschaulichen.

Datum Temperaturen (Quelle: DWD) Samstag, 29. April 2023 Höchstwerte zwischen 11 bis 17 Grad, an Ober- und Hochrhein bis 20 Grad. Sonntag, 30. April 2023 Höchstwerte zwischen 13 Grad im küstennahen Binnenland, bis zu 20 Grad im Süden. Montag, 1. Mai 2023 Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad.

Experte sieht „ein wenig Hoffnung“ für das erste Mai-Wochenende in Deutschland

Eine Woche später dürfte das Wetter dann aber endlich angenehmer werden. Zumindest, wenn es nach dem europäischen Wettermodell geht. Dieses rechnet nämlich „mit einer deutlichen Erwärmung“, wie Wetterexperte Jung erklärte. „20 bis 28 Grad wären demnach möglich, aus Südwesteuropa würden uns sehr warme Luftmassen treffen. Allerdings ist das alles noch sehr unsicher, es ist einfach noch zu weit hin. Zumindest macht es ein wenig Hoffnung“, führte er aus.

Wenngleich das Wetter also am langen Wochenende noch nicht zu einem Abstecher an den nächsten See einlädt, könnte das am ersten Mai-Wochenende der Fall sein. So richtig optimistisch zeigte sich Jung für den Monat Mai als Gesamtpaket jedoch nicht. Es drohe möglicherweise sogar ein „Totalausfall“ für den Frühling. Zumindest das kommende Wochenende könnte dabei allerdings als Ausnahme gelten - verlässt man sich auf das europäische Wettermodell. (mbr)