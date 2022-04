Wetter-Experte gibt Prognose für den Sommer 2022 ab: Juni mit „Risiko, dass es nass wird“

Passanten genießen im Sommer 2021 im Volkspark Wilmersdorf in Berlin die tiefstehende Abendsonne. Nun äußern Wetterexperten erste Prognosen für den Sommer 2022. © picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Viele freuen sich auf den Sommer. Doch erwartet uns in diesem Jahr wieder Dauerregen oder doch eine Hitzewelle? Ein Wetter-Experte hat schon jetzt die Prognose für Juni, Juli und August gewagt.

München - Viele träumen schon vom Sommer. Endlich wieder nach Feierabend in den Park oder an den nahegelegenen See, um die Sonne zu genießen. Doch wird dieser Sommer wieder so verregnet wie letztes Jahr? Oder müssen wir mit einer Hitzewelle rechnen? Ein Meteorologe des Onlinedienstes The Weather Channel hat sich weit im Voraus an die Vorhersage des Wetters für Sommer 2022 gewagt.

Wetter im Sommer 2022: Juli und August sehen „sehr gut aus“ – Juni mit „Risiko, dass es nass wird“

Der Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel wagt ein Prognose für den Sommer 2022. Im Sommer teile sich Europa in zwei Teile auf, so Schenk: „Der Süden und vor allem der Südosten Europas wird wieder warm. Der Norden, der Nordwesten wird kühler. Für Deutschland heißt das wieder: Wir liegen so ein bisschen dazwischen.“ Gerade im Norden Deutschlands könne es demnach ein bisschen kühler werden, dafür im Süden ein bisschen wärmer, so der Experte weiter und ergänzt: „Jetzt kommen wir auf die Monate zu sprechen. Es ist ja so, der meteorologische Sommer fängt im Juni an. Im Juni gibt es tatsächlich noch die größten Fragezeichen, insbesondere in Richtung: Wird es nicht doch noch ein nasser Juni werden?“ Das könne nämlich tatsächlich passieren und sei in etwa vergleichbar mit letztem Jahr. „Ich will aber keine Panik schüren“, versichert der Wetterexperte, aber es könne tatsächlich sein, dass im Juni mehr Regen komme.

Für den Juli und August sieht er die Vorhersage jedoch positiv: „Der Juli sieht sehr gut aus und der August letztendlich auch, mit der Einschränkung, dass es im Norden etwas kühler ist.“ Insgesamt werde man aber höhere Temperaturen bekommen als im Durchschnitt. „Denn wir haben eine globale Erwärmung“, spricht der Experte die Klimakrise an. Schon der März 2022 zählte zu den sonnenreichsten seit 70 Jahren.

Dann erwähnt der Wetter-Experte die sogenannte multidekadische Oszillation des Atlantiks. „Es ist manchmal ein bisschen umstritten, ob es die wirklich so gibt“, räumt der Moderator ein. Aber man könne die Kurve gut nachverfolgen und man befände sich demnach in einer warmen Phase. „Wir können davon ausgehen, dass es ein relativ warmer Sommer wird - mit der Einschränkung, dass es am Anfang ein Risiko gibt, dass es nass wird“, so Jan Schenk abschließend. Doch wie genau können Wettervorhersagen sein und lässt sich wirklich Monate in die Zukunft blicken?

Wetter: Wie genau sind Prognosen – und wie weit können sie verlässlich in die Zukunft blicken?

„Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“, sagte einst der amerikanische Schriftsteller Mark Twain. Entsprechend verhält es sich auch mit Wetterprognosen. Je weiter entfernt der Zeitpunkt, desto schwieriger ist es, das Wetter korrekt vorherzusagen. Zwar sind Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge die Wetterverhältnisse im Sommer stabiler als im Winter – und damit einfacher vorherzusagen. Trotzdem gehen die computergestützten Prognosen meist nur bis zu sieben oder zehn Tage in die Zukunft.

Die Treffsicherheit der Prognosen verbesserte sich über die Jahre gewaltig: Die Genauigkeit bei der 24-stündigen Vorhersage des Bodendrucks zum Beispiel stieg von etwa 74 Prozent im Jahr 1968 auf etwa 97 Prozent im Jahr 2008. Heute sind sogar die siebentägigen Vorhersagen genauer als die 48-stündigen zu Beginn des Computerzeitalters 1968, erklärt der DWD. Heute gelingt es, die Temperatur für den nächsten Tag mit einer Treffsicherheit zwischen 90 und 95 Prozent mit einem Spielraum von plus bis minus zwei Grad vorherzusagen. Der Trend zeigt zwar, dass die Güte der kurz- und langfristigen Wettervorhersagen zugenommen hat, doch mehrere Monate verlässlich in die Zukunft zu blicken und das Wetter korrekt vorherzusagen, ist dennoch nicht möglich. Es bleibt also abzuwarten, wie der Sommer 2022 wirklich wird.