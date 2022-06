Wetter in Deutschland: Nach Mega-Hitze vielerorts Gewitter und Regen erwartet

Baden-Württemberg, Stuttgart: Blitze zucken während eines Gewitters am abendlichen Himmel (Archivbild, 2018). © picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Nach der Hitze folgt die Abkühlung: Nach einem Hitzewochenende meldet der Deutsche Wetterdienst nun in weiten Teilen Deutschlands Regen. Es kann teils zu kräftigen Gewittern kommen.

Offenbach - Sonntag (19. Juni) war der wärmste Tag des Jahres. Bis zu 39,2 Grad wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Cottbus (Brandenburg) und Dresden-Strehlen (Sachsen) gemessen. Nach dem heißen Wetter in Deutschland kommt nun die Abkühlung: Denn jetzt kündigt der DWD Gewitter an.

Wetter in Deutschland: Gewitter nach Hitzewochenende

Nach der Hitze startet die Woche am letzten Tag des kalendarischen Frühlings in weiten Teilen Deutschlands mit Regen. Bis weit in den Vormittag hinein sei in den mittleren Landesteilen mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst am frühen Montagmorgen mit.

Im Süden und Südosten bleibe es vorerst meist trocken. Im Tagesverlauf komme es auch im Norden und Osten zu einzelnen Schauern. Am Nachmittag sei dann auch im Süden mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern zu rechnen, die abends Richtung Alpen abziehen. 17 bis 24 Grad sollen es in der Nordhälfte werden, ganz im Süden 27 bis 33 Grad.

In der Nacht zum Dienstag werde es im Nordosten und ganz im Süden noch einzelne Schauer oder Gewitter geben, die dann rasch abklingen. Es wird kühler, die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und zehn Grad.

Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad und seinem Schirm durch den Regen. Nach einem Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad in Baden-Württemberg soll es starke Gewitter geben. (Archivbild, 2021). © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Wetter in Deutschland: Leichte Abkühlung nach Hitze in Bayern und Baden-Württemberg

Bayern kann sich nach Höchstwerten von 37 Grad am Wochenende über ein wenig Abkühlung freuen. Zum Wochenstart sollen die Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag vorhersagte. Die kühleren Temperaturen werden begleitet von einzelnen Gewittern. Dabei kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen um die 80 Stundenkilometer kommen. Für Nordbayern gilt nach Angaben des DWD trotzdem eine hohe Waldbrandgefahr.

Nach einem Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad soll es auch in Baden-Württemberg in dieser Woche einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen sollen in der kommenden Woche zwischen 25 und 29 Grad liegen. Wie auch in Bayern warnt der DWD in Baden-Württemberg vor möglichem Hagel, Starkregen und Sturmböen um die 80 Stundenkilometer.

Auch im Rest von Deutschland wird es merklich kühler, teilweise wurde der Regen sehnlich erwartet. Am Montag hat starker Regen im Kampf gegen zwei große Waldbrände in Brandenburg für deutliche Entlastung gesorgt. Zwar gebe es immer noch einige Brand- und Glutnester, aber die Menschen könnten zurück in ihre Häuser. „Alle Evakuierungen und Straßensperren sind aufgehoben.“ Auch im nahe gelegenen Treuenbrietzen, 80 Kilometer südwestlich von Berlin, wurde der Regen gegen 7.00 Uhr immer stärker (dpa).