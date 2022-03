Saharastaub-Wolke nimmt weiter Kurs auf Deutschland

Von: Martina Lippl

Saharastaub verfärbt den Himmel über Bayern am Dienstag (15. März 2022). Doch es kommt ein neuer Schub. © Peter Widmann/imago

Mit dem Saharastaub ist es noch nicht vorbei. Wetterexperten erwarten einen neuen Schub. Blutregen trifft dann auch den Norden Deutschlands. Wo Sie mit dem seltenen Wetterphänomen rechnen müssen.

München – Saharastaub sorgt im Süden und in der Mitte Deutschlands für ein ungewöhnliches Wetter*-Schauspiel. Der Himmel verfärbte sich schon am Dienstag gelblich braun. Wie ein Farbfilter legte sich die Staubwolke aus dem Wüstensand diesmal besonders intensiv über das Land. Die Konzentration ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) in dieser Woche ungewöhnlich hoch.

Saharastaub breitet sich in Deutschland aus – Wetterphänomen bleibt bis Freitag

Der sogenannte „Blutregen“ hat viele Autos und Fahrzeuge in München am Mittwochmorgen getroffen. Ein braun-rötlicher Film überzieht glatte Oberflächen. Wer genervt ist vom Staub, sollte mit dem Putzen oder einer Autowäsche warten. Denn am Donnerstag ist ein neuer Schwung Saharastaub inklusive „Blutregen“ angesagt. Die Staubwolke dringt dann bis nach Norddeutschland vor. Diesmal trifft es auch Köln, Hamburg und Berlin. Etwas Niederschlag wäscht dann den Saharastaub als Blutregen aus.

Deutschland-Wetter: Ist Saharastaub für die Gesundheit gefährlich?

Allerdings ist der Staub diesmal nicht nur in der hohen Atmosphäre unterwegs, warnt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. „Heute, morgen und am Freitag wird die Staubkonzentration auch in Erdbodennähe erhöht sein. Staubpartikel erreichen die unteren Schichten und erhöhen die Feinstaubbelastung.“ Empfindliche Menschen könnten das zu spüren bekommen.

Allergologen zufolge ist der Saharastaub nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend für Allergiker, schreibt weather.com. Dafür seien die einzelnen Partikel mit einer Größe von gerade mal 0,1 bis zehn Nanometer klein. Doch der Wüstenstaub in dieser hohen Konzentration könnte eine zusätzliche Belastung zu den aktuell fliegenden Pollen sein und die Atemwege reizen. Bis Donnerstag steige die Feinstaubbelastung vor allem im Süden und Südosten auf 50 bis teils über 100 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Besonders schlecht ist die Luftqualität allerdings in einigen Teilen Spaniens. Hier können die Konzentrationen bis zu 250 Mikrogramm pro Kubikmeter erreichen, teilt das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus ECMWF mit. Die Luftqualität sei dort „schlecht“ bis „sehr schlecht“, wie Daten zeigten. Auf den Balearen warnen die Behörden aktuell vor dem Saharastaub in der Luft. Aktivitäten im Freien sollten eingeschränkt werden. Die Werte sind zu hoch und können für die Gesundheit schädlich sein.

Wann zieht der Saharastaub aus Deutschland wieder ab?

„Am Freitag stellt sich die Lage um. Die Phase des Saharastaubes ist dann aufgrund einer neuen Wetterlage vorbei“, sagte ein DWD-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Am Samstag ist es im Osten und im Süden sowie in der Mitte zeitweise stärker bewölkt und örtlich ist mit etwas Regen oder einzelne Schauer* zu rechen, im Bergland sogar mit etwas Schnee. Vom Sonntag bis Mittwoch bleibt es laut den DWD-Wetterexperten dann überwiegend sonnig und trocken.

Wetter in Deutschland: „Mega-Hoch“ baut sich bis zum Wochenende auf

Über der Ostsee baut sich ein „Mega-Hoch“ auf, prophezeit Wetterexperte Jung. Der Luftdruck im Zentrum des Hochs wäre extrem hoch – bis zu 1052 Hektopascal – erklärt Jung. Seiner Ansicht nach deute vieles darauf hin, dass dieses Hoch extrem stabil sein dürfte. Im Großen und Ganzen geht der März 2022 wohl in die Rekorde* ein.

Deutschland-Wetter: Prognose für die nächsten sieben Tage

Mittwoch 12 bis 22 Grad, am wärmsten am Rhein, trocken, einige Wolken Donnerstag 10 bis 17 Grad, im Nordwesten etwas Regen, sonst trocken und ganz nett Freitag 10 bis 15 Grad, viel Sonne Samstag 10 bis 16 Grad, viel Sonne Sonntag 11 bis 15 Grad, viel Sonne Montag 10 bis 15 Grad, sonnig Dienstag 12 bis 17 Grad, sonnig Mittwoch 14 bis 22 Grad, Sonne satt Donnerstag 16 bis 22 Grad, viel Sonne Freitag 16 bis 23 Grad, viel Sonnenschein

Prognosen für den Frühling 2022*: In den führenden Wettermodellen zeichnet sich schon ein deutlicher Trend ab. Und nun ist der März ist fast schon vorbei. (ml)