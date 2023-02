Wintereinbruch in Deutschland: „Überall schneit es“ – der Schnee-Fahrplan fürs Wochenende

Von: Victoria Krumbeck

Am Wochenende wird es weiß! Über ganz Deutschland zieht ein Tief hinweg, das für einigen Schneefall sorgt. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind möglich.

München - Der Frühling legt am Wochenende eine Pause ein. Statt Sonne und Temperaturen, die fast die 20 Grad erreichen, erwartet uns in den kommenden Tagen Schnee, Regen und Frost. Freuen wird die Nachricht viele Skifans, die in der bisherigen Skisaison noch nicht auf ihre Kosten gekommen sind. Ab Freitagmittag zieht der Schnee von Norden bis in den Süden ein. Der Fahrplan für den Wintereinbruch zeigt, wo es in den nächsten Stunden weiß werden kann.

Wetter am Wochenende: Schneeschauer ziehen durch ganz Deutschland

Vermutlich haben sich schon einige an die milden Temperaturen gewöhnt, doch für den Februar ist es viel zu warm. Nun scheint es, als würde das Wetter sich wieder an den Monat anpassen. Am Freitagmorgen (24. Februar) zieht Regen von Norden ein, der sich ab dem Mittag in Schnee verwandelt. Um 12.00 Uhr soll es dann ab Köln bis nach Berlin und sogar Rügen schneien, wie Meteorologe Jan Schenk von „The Weather Channel“ erklärt. Dabei gilt: „Je weiter man in den Osten kommt, desto mehr Schnee ist dabei.“

Tulpen sind auf einer Wiese von Schnee bedeckt. © Zheng Huansong/dpa

Der Schnee zieht dann weiter in den Süden. Bis 18.00 Uhr soll es in Frankfurt sowie in Dresden weiß werden. Am Erzgebirge und im Thüringer Wald ist sogar mit Dauerschneefall zu rechnen. Bis Mitternacht erreicht der Schneefall dann auch den Süden. „In München schneit es, in Nürnberg, in Augsburg. Überall schneit es“, fasst Schenk die Wetterlage zusammen. Doch damit ist nicht Schluss. Am Samstag zieht ein weiteres Tief von der Ostsee ein, das im Osten für erneuten Schneefall sorgt. Das Tief bewegt sich weiter Richtung Erzgebirge und Thüringer Wald, hier kann es erneut zu Dauerschneefall kommen. Und auch im Süden kommt es am Samstag zu weiteren Schneefällen.

Schnee am Wochenende: „Im Tiefland bis zu zehn Zentimeter“

Von dem Schnee am Freitag bleibt nicht viel liegen. Die Temperaturen sind einfach zu hoch. Nur am Erzgebirge, im Harz und an den Alpen kann etwas liegen bleiben. Anders sieht es mit dem Neuschnee am Samstag aus. Die Temperaturen sinken und der Schnee kann vor allem an den Alpen, am Erzgebirge, in Sachsen, in Thüringen und auf den Spitzen der Mittelgebirge liegen bleiben. „Im Tiefland sind bis zu zehn Zentimeter möglich“, erklärt Schenk. Doch eine geschlossene Schneedecke können wir erst mal nicht erwarten, wie der Meteorologe erklärt.

Nach dem Wochenende beruhigt sich das Winterwetter wieder. Die neue Woche startet mit frostigen Nächten, frostfreien Tagen und viel Sonnenschein, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Portal wetter.net. Wie es dann weiter geht, bleibt erstmal spannend. „Das US-Wettermodell kündigt große Kälte an, das europäische Wettermodell nicht. Wer da am Ende die Nase vorne hat, kann man aktuell noch nicht sagen“, so Jung. Doch ein Vollwinter hat es im März schwerer, da die Sonne zu stark und zu hoch ist. Dabei prognostizieren andere Wetter-Experten das sogenannte „Berliner Phänomen“, das für einen Wintereinbruch im März sorgen könnte. (vk)