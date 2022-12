Sibirien-Hoch „Erik“ pumpt kalte Luft nach Europa – Wetterlage in Deutschland kippt

Von: Martina Lippl

Noch ist das Wetter in Deutschland trüb und grau. Pünktlich zum meteorologischen Winterbeginn ändert sich das. Es gibt Ostwind und ein Schneetief ist im Anmarsch.

Offenbach – Beim Winter sieht vieles momentan nach einer Punktlandung aus. „Die milden Zeiten sind erstmal vorbei“, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met. Noch sei davon beim Wetter nicht viel zusehen, aber Anfang Dezember wird es kälter. „Die Wetterlage kippt immer weiter Richtung Frühwinter. Spätestens ab Freitag liegen die Tageswerte meist unter 5 Grad.“

Wetter in Deutschland: Schneetief am Freitag (2. Dezember 2022)

Sibirien-Hoch Erik: Kaltfuft auf dem Osten erfasst Deutschland (Symbolfoto). Auf den Straßen wird es glatt. © Bihlmayerfotografie/imago

Schnee ist im Anmarsch: In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und in Bayern könnte es nach den aktuellen Modellrechnungen Schnee geben. Am Freitagnachmittag geht es, laut Wetterexperten Jung, im Südosten los. Die leichten Schneefälle würden sich dann bis zur Landesmitte und in den Osten ausbreiten.

Mit Sprühregen und Schneegriesel ist schon in der Nacht auf Freitag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Norden und über der Mitte Deutschlands zu rechnen. Örtlich gibt es Glätte. Teils sinken die Werte auf Minus 4 Grad. Im Tagesverlauf am Freitag geht der Regen über der Mitte und im Süden in Schnee über. Die Höchstwerte liegen laut den DWD-Experten zwischen 1 und 5 Grad. Im Osten teils kaum über 0 Grad. Im östlichen Bergland ist leichter Dauerfrost angesagt.

Hoch Erik bildet ein ausgedehntes Hochdruckgebiet mit Zentrum über Westrussland, wie auf der DWD-Grafik zu sehen ist. © Wetterpate.de

Winter-Wetter in Deutschland: Außergewöhnliches Sibirien-Hoch sorgt für Dynamik

„Das mächtige Sibiren-Hoch Erik pumpt kalte Luft nach Europa. Die sickert auch bei uns ein“, erklärt Meteorologe Dominik Jung. Bei den aktuellen Berechnungen der Wettermodelle sind im Augenblick für die kommende Woche noch große Unterschiede zu sehen. Ein Trend zeichnet sich ab. „Die Monatsprognose für Dezember wurde schon wieder nach unten korrigiert.“ Das zweite Adventswochenende könnte noch ein Stück kälter werden als in den ersten Prognosen. „So lange das mächtige sibirische Kältehoch so nah bleibt, sind jederzeit neue Überraschungen möglich, auch weiße“, so Wetterexperte Jung.

Wann beginnt der Winter 2022/23 eigentlich?

Der meteorologische Winter beginnt immer am 1. Dezember. Das hat für Meteorologen praktische Gründe. Statistiken, Monatsmittelwerte lassen sich so einfacher erstellen.

beginnt immer am 1. Dezember. Das hat für Meteorologen praktische Gründe. Statistiken, Monatsmittelwerte lassen sich so einfacher erstellen. Der meterologische Winter umfasst den Dezember, Januar und Februar. Der Winter der Meterologen endet dann am 28. Februar oder am im Schaltjahr am 29. Februar.

Der kalendarische oder astronomische Winteranfang fällt auf den 21. oder 22. Dezember. Der Winter beginnt mit dem kürzesten Tag des Jahres. Die Wintersonnenwende dieses Jahr fällt auf den 21. Dezember 2022.

Wetter in Deutschland: „Beast of the East“ – Dezemberprognose 2022 ändert sich

Meteorologen in ganz Europa verfolgen die Berechnungen der Wettermodelle ganz genau. Über Russland, genauer gesagt Westrussland hat sich, wie schon erwähnt, das Hoch Erik aufgebaut – und es ist riesig.

Denn, auf den britischen Inseln ist das „Beast of the East“ (Bestie aus dem Osten) gefürchtet. Eine Kältewelle aus dem Osten mit Schneestürmen legte in der Vergangenheit Großbritannien und Irland tagelang lahm. Der britische Wetterdienst Met Office erwartet momentan kein „Beast of the East“. Doch stellenweise könnte es Schnee geben und kalten Ostwind.

Das Hochdruckgebiet lenkt auch eisige Luft aus Russland zu uns. Allerdings gibt es noch unterschiedliche Szenarien für Deutschland. Denn es kommt auf die Lage des Hochs an. Zudem mischen Tiefs mit, die milde feuchte Mittelmeerluft nach Mitteleuropa lenken könnten. Ob sich erneut eine markante Luftmassengrenze wie Mitte November bildet? Bei der Wetterprognose bleibt es jedenfalls spannend. (ml)