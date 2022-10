Der Sommer ist zurück! Experte kündigt Wetter–Überraschung für Deutschland an

Goldener Herbst pur

Bis zu 26 Grad rollen auf Deutschland aktuell zu, der Herbst zeigt sich aktuell von seiner goldenen Seite. Ein Wetter-Experte erklärt nun die Prognosen für die nächsten Tage.

Offenbach - So richtig kann sich das Wetter aktuell nicht entscheiden, welche Richtung es nun einschlagen soll. Nach einigen trüben und vielerorts nassen Tagen kehrt ab Ende der Woche der Goldene Oktober mit aller Macht zurück. Der Deutsche Wetterdienst geht sogar so weit und verspricht „Spätsommerfeeling“.

Wetter in Deutschland: Der Sommer kommt zurück! Wetter-Experte legt sich fest

Während sich die Temperaturen in den vergangenen Wochen bereits an den Herbst angepasst haben, gibt der Spätsommer nun noch einmal Vollgas. „Der Start in die neue Woche verläuft mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad im ganzen Land ungewöhnlich warm“, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Demnach bleibt es vor allem in der Südwesthälfte die ganze Woche über ausgesprochen mild.

Ganz so gut sehen die Aussichten insgesamt dann aber doch nicht aus, denn bevor der Spätsommer zurückkehrt, fällt der Samstag „vor allem zwischen Main und Donau ins Wasser“, sagte der Meteorologe. Aus dichtem Einheitsgrau regne es dort immer wieder. An der Nordsee gebe es sogar einzelne Gewitter.

Wetter in Deutschland: Bevor die warmen Temperaturen kommen - Regen kündigt sich zunächst an

Am Sonntag werden die Wolken den Angaben zufolge immer weniger. Nur in einem Streifen quer über der Mitte gibt es zunächst noch etwas Regen, der aber auch dort nachlässt. Südlich des Mains ist es sonnig und trocken. Am Montag gibt es dann fast überall in Deutschland viel Sonnenschein. Die meisten Menschen in Deutschland dürften sich über diese Aussichten freuen, hartgesottene Winter-Fans dagegen so gar nicht. Eine aktuelle Winter-Prognose gibt es aber trotzdem.