Nach Sauwetter-Sonntag folgt das heiße Herbsthoch: Goldener September meldet sich zurück

Von: Jennifer Lanzinger

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner typischen Herbst-Seite. (Symbolbild) © Jan Eifert / Imago Images

Der Herbst zeigt sich aktuell von seiner nassen Seite, doch soll sich die Sonne zu Beginn der neuen Woche mit sommerlichen Temperaturen zurück kämpfen.

Offenbach - Ein besonders heißer und trockener Sommer liegt hinter uns, hohe Temperaturen sorgten vielerorts für Dürre und ausgetrocknete Flüsse. Seit Tagen zieht sich nun ein Regenband über zahlreiche Regionen in Deutschland. Auch zum Wochenbeginn muss weiter mit einem Mix aus Schauern, vereinzelten Gewittern aber auch sonnigen Abschnitten gerechnet werden. Der Herbst zieht langsam aber sicher nach Deutschland.

Wetter in Deutschland: Nasser Herbst über Deutschland - Nach Nebel und Gewitter kehrt der Sommer zurück

Bereits am Sonntag, 11. September 2022, zeigt sich der Herbst vielerorts von seiner nassen Seite. In der Nacht zum Montag soll sich dieser Eindruck noch erhärten, so die Angaben vom Deutschen Wetterdienst. Vor allem in den Tieflagen der Südhälfte sowie im Nordosten gibt es teils dichten Nebel, der sich am Montag nur recht zähl auflösen soll. Doch auch die Sonne soll beim Wochenanfang mitspielen, ein Hochdruckeinfluss mache sich durch viele Sonnenstunden bemerkbar. Erst am Nachmittag sollen die Wolken im Norden und Nordosten nach Vorhersage der Meteorologen etwas zahlreiche über den Himmel ziehen. Regen soll sich dann jedoch nicht mehr zeigen. Am Rhein und seinen Nebenflüssen sollen sogar sommerliche Temperaturen um die 25 Grad erreicht werden.

Zunehmend wechselhafter präsentiere sich das Wetter dann am Dienstag. Am meisten Sonne bekomme der Süden ab, dort bleibe es auch meist trocken. Ansonsten sind die Wolken laut DWD dichter und es regnet zeitweise. Während es in weiten Teilen des Landes mit 19 bis 25 Grad nur mäßig warm werden soll, können die Temperaturen rund um Freiburg auf bis zu 30 Grad steigen.