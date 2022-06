Wie wird das Sommer-Wetter? Experten jetzt mit erster Prognose für Juni, Juli und August

Von: Nadja Zinsmeister

Die Isar in München ist für viele ein beliebter Aufenthaltsort im Sommer. © Sven Hoppe/dpa

Nach dem warmen Frühling steht nun der Sommer in den Startlöchern. Experten verraten, welches Wetter uns wohl in Deutschland in den nächsten Monaten erwartet.

München - Der Frühling in Deutschland durfte sich von allen Seiten sehen lassen. Hohe Temperaturen, viel Sonne – besonders der Mai hat trotz kleineren Regen- und Kältephasen bereits perfekt auf den Sommer eingestimmt. Doch wird der Sommer genauso vielversprechend wie der Frühling? Experten geben eine Langzeit-Prognose, mit welchem Wetter in den Sommermonaten Juni, Juli und August zu rechnen ist.

Sommerwetter in Deutschland: Warme Temperaturen und Unwetter

Pünktlich vor dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni gibt es eine längerfristige Prognose, wie der Sommer in Deutschland in den nächsten Monaten aussehen könnte. So soll besonders der Start in den Sommer den Berechnungen von wetterprognose-wettervorhersage.de zufolge besonders warm werden. Grund dafür seien warme Luftmassen dem Südwesten, die vor Pfingsten hohe Temperaturen zwischen 24 und 28, teils sogar 30 Grad Celsius nach Deutschland mit sich bringen. Dabei soll es aber besonders in Bayern und Baden-Württemberg auch zu starken Unwettern kommen.

Doch auch nach Pfingsten ist weiterhin mit viel Wärme zu rechnen. Es sei demnach sehr wahrscheinlich, dass der Sommer 2022 zu warm ausfallen könnte. Grund für die Annahme sind Statistiken, die zeigen, dass es seit 28 Jahren zumindest keinen zu kalten Sommer mehr gegeben hat.

Was bringen die Sommermonate in Deutschland? Das Wetter von Juni bis August

Schwerer sei es hingegen, eine allgemeine Prognose hinsichtlich des Niederschlages zu geben. Das könne von Ort zu Ort stark schwanken, erklären die Experten. Insgesamt sei es jedoch im Hinblick auf die letzten Jahrzehnte eher wahrscheinlich, dass der Sommer in Deutschland vermutlich durchwachsen, vielleicht eher noch etwas trockener und weniger nass wird. Dabei könnte ein trockener Sommer besonders für die Vegetation ein Problem darstellen.

Für den Juni, Juli und August ist allgemein davon auszugehen, dass die Monate wahrscheinlich jeweils eher zu warm ausfallen werden. Dabei wird sich auf Berechnungen der NASA berufen. Besonders der August könne demnach deutlich zu warm im Vergleich zum Mittelwert werden. (nz)