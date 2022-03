Wetter in Deutschland: Sonnigster März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1951

Sonne, Sonne und Sonne

Der März 2022 geht in die Wettergeschichte – seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1951.

Offenbach - Was für ein traumhaftes Wetter: „Noch nie gab es in einem Märzmonat so viel Sonne wie in diesem Jahr“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Deutschland hat in diesem Jahr den sonnigsten März seit dem Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Kurzfristige Tiefdruckgebiete hatten laut DWD kaum eine Chance. Daher sei der erste Frühlingsmonat außergewöhnlich trocken, mild und sonnig gewesen. Dennoch war der Monat mit im Schnitt 18 Frosttagen der frostreichste Monat im Winterhalbjahr.

Wetter in Deutschland: März 2022 mit 235 Stunden Sonnenschein

„Der März 2022 war mit sehr deutlichem Abstand zum bisherigen Spitzenreiter aus dem Jahr 1953, der sonnenscheinreichste seit Aufzeichnungsbeginn 1951 und übertraf damit sogar den vieljährigen Mittelwert für den Juli“, erklärte Andreas Friedrich vom DWD. Auf einen kühlen Start folgte frühlingshafte Wärme. Im Schnitt lag die Temperatur bei 5,1 Grad Celsius - 1,6 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.

Trotz insgesamt im Schnitt über 235 Stunden Sonnenschein blieb es in den ersten Märztage noch kalt. Fast im ganzen Land war es nachts zunächst frostig. Im bayerischen Reit im Winkl wurde mit minus 11,2 Grad der tiefste Monatswert gemessen.

Noch nie gab es in einem Märzmonat so viel #Sonne wie in diesem Jahr. Die alten Rekorde wurden in einigen Regionen nahezu pulverisiert. Mehr daszu im heutigen #Tagesthema. /V !B pic.twitter.com/2NjLbW4cwN — DWD (@DWD_presse) March 30, 2022

Später wurde der Monat deutlich milder. In der dritten Woche erreichten die Temperaturen durch Hoch „Peter“ ein frühlingshaftes Niveau. Spitzenreiter war Regenburg mit 23,0 Grad am vergangenen Montag. Dieses Hoch schwächte sich jedoch ab, weswegen nun kältere Temperaturen vorherrschen.

So trocken war der März 2022 - kaum Niederschlag

Mit rund 20 Litern Niederschlag pro Quadratmeter zählt der März 2022 zu den trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Er erreichte nur 35 Prozent des Solls der Referenzperiode 1961 bis 1990. Grund dafür waren große Hochdruckgebiete, vor allem im Nordosten. Gebietsweise konnte dort kein Niederschlag gemessen werden.

Regen gab es zum Monatsende hin. Am meisten Niederschlag wurde im äußersten Südosten Bayerns mit teils 30 Litern pro Quadratmeter registriert. Dort ging in Marktschellenberg mit 25,4 Litern pro Quadratmeter am 15. März die größte Tagesmenge nieder. (afp)*Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA