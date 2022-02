Sturm-Serie geht weiter: Jetzt kommt tief „Antonia“ - „könnte richtig turbulent und gefährlich werden“

Wellen brechen sich am Strand von Altefähr auf der Insel Rügen. Im Hintergrund ist die Silhouette der Hansestadt Stralsund zu sehen. © Stefan Sauer/dpa

Das Orkantief „Zeynep“ hat viele Schäden hinterlassen. Das nächste Sturmtief „Antonia“ nähert sich. Das Wetter in Deutschland beruhigt sich erst am Dienstag. Der News-Ticker.

Feuerwehren und THW sind nach dem Orkantief „Zeynep“ im Dauereinsatz.

Wetterlage bleibt kritisch: Sturmtief „Antonia“ zieht auf.

Dieser News-Ticker zum Wetter in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Offenbach - Auch wenn Orkantief „Zeynep“ abgezogen ist, bleibt die Wetterlage durchaus problematisch. Ursache dafür ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Sturmtief „Antonia“, dessen Ausläufer schon am Sonntag spürbar werden. Dieses Tief sorgt nicht nur für kräftigen Wind, sondern bringt auch jede Menge Regen. Bei Höchstwerten zwischen 7 und 13 Grad ist es weiter sehr mild.

Wetter in Deutschland: Sturmtief „Antonia“ bringt Regen, Schnee und Sturm

In der Nacht zum Sonntag geht der Regen dann oberhalb von 400 bis 600 Metern in Schnee über. Am Sonntag gibt es tagsüber laut DWD im Flachland zunächst eher starke bis stürmische Böen*. Vor allem in der Mitte und im Süden sowie an der Nordsee. Teilweise soll es länger regnen. Vor allem in den Staulagen der Mittelgebirge kann es demnach Dauerregen geben. Am Abend im Westen und Nordwesten teils kurze Gewitter.

Dauerregen: In diesen Regionen kommt einiges vom Himmel

Im Bergischen Land, Rothaargebirge und Harz bis 60 Liter pro Quadratmeter

im nordwestlichen Flachland sowie in den nördlichen, westlichen und zentralen Mittelgebirgen teils Niederschlagssummen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter

Wetter in Deutschland: Neuer Sturm droht in der Nacht zum Montag

„Richtig turbulent und mitunter auch gefährlich könnte es dann in der Nacht zum Montag werden“, sagte DWD-Wetterexperte Adrian Leyser über Sturmtief „Antonia“. Schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Böen sind nicht ausgeschlossen.

„Die ohnehin durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogenen und in teilweise stark aufgeweichten Böden stehenden Bäume können dabei leicht umstürzen“, warnt Leyser.

Wetter in Deutschland - Prognosen für Dienstag

Erst ab Dienstag beruhigt sich das Wetter. In der Nacht zum Dienstag klingen die Niederschläge* den Angaben zufolge ab und auch der Wind lässt nach. (dpa/ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA