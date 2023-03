DWD-Warnung bereits am Morgen: Wetterkarte färbt sich orange - Sturm-Alarm in ganz Deutschland

Von: Michelle Brey

Teilen

Am Dienstag erwartet uns ungemütliches Wetter in Deutschland. Der DWD warnt am Morgen für ganz Deutschland.

München - Am Montag kamen in weiten Teilen Deutschlands echte Frühlingsgefühle auf. Angenehme Temperaturen und Sonnenschein ließen sich im Freien genießen. Schon am Dienstag ist jedoch das ungemütliche März-Wetter zurück. Es wird stürmisch, kalt und nass - und das nahezu im ganzen Land.

Hintergrund ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge eine „markante Kaltfront“, die Deutschland von West nach Ost überquert. „Dahinter strömen deutlich kältere Luftmassen polaren Ursprungs ein“, heißt es im DWD-Warnlagebericht. Ein Mix aus Wolken, Sonne, Wind und Regen erwartet auch Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net.

Wetteraussichten: DWD warnt für ganz Deutschland

Der DWD warnt am Dienstagmorgen vor markantem Wetter in ganz Deutschland. Dementsprechend ist die komplette Wetterkarte orange - stehend für die Warnstufe zwei - eingefärbt. Die Unwetterwarnung gilt im Norden Deutschlands teilweise bereits für morgens ab neun Uhr, in der Mitte und im Süden ab zwölf oder 14 Uhr. Gewarnt wird vor Sturmböen, die sich gebietsweise in ihrer Stärke unterscheiden.

Von starken bis stürmischen Böen (55 bis 75km/h) über einzelne Sturmböen (bis 85km/h) bis hin zu schweren Sturmböen (bis 100km/h) ist alles dabei - so etwa „im Alpenvorland ausgreifend bis nach München“. Auf einzelnen Berggipfeln könne es auch zu orkanartigen Böen mit bis zu 115 km/h kommen. An der Nordsee seien stürmische Böen und Sturmböen aus nordwestlichen Richtungen möglich, schreibt der Wetterdienst.

Ausnahmslos orange eingefärbt: Die Wetterkarte des DWD zeigt für ganz Deutschland Warnungen der Stufe 2 (markantes Wetter) an. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Im Tagesverlauf, so der DWD, könne es zudem zu „schauerartig verstärkten Niederschlägen“ kommen. In den westlichen und zentralen Mittelgebirgen ebenso wie im Harz seien schon ab Nachmittag mit ersten Schneeschauern zu rechnen. Zu Frost, Glätte und teilweise auch Schnee komme es in der Nacht auf Mittwoch. Dementsprechend sehen auch die Temperaturen für Dienstag aus: Die Höchstwerte erstrecken sich ab acht Grad im Nordwesten bis 16 Grad im Osten. Ab dem Nachmittag soll es dann kühler werden.

Das Wetter für die Restwoche: Trend macht Hoffnung auf den Frühling

Die milden Temperaturen am Montag waren offenbar nur ein erster kleiner Vorgeschmack. Diesen könnten die kommenden Tage schnell vergessen machen. Doch ganz so ungemütlich, wie es am Dienstag in Deutschland sein soll, wird die restliche Woche laut den Experten aus Offenbach nicht. „Der Frühling hat Lust und versucht es immer wieder“, resümierte Jung dazu passend am Montag mit Blick auf die Wetterlage. Gegen die Kaltluft aus Nordeuropa habe er es jedoch noch immer schwer, sagte der Meteorologe.

Einen Anlauf nimmt der Frühling diese Woche jedenfalls erneut. Von Mittwoch an steigern sich laut DWD nämlich die Temperaturen, sodass am Freitag (17. März) vielerorts die Winterjacken wieder gegen Frühlingsjacken getauscht werden können. Ein Überblick:

Mittwoch, 15. März: Die Temperaturmaxima erstrecken sich von 3 bis 9 Grad. In der Mitte und im Norden kann es zu Schnee-, Schneeregen und Graupel kommen.

Die Temperaturmaxima erstrecken sich von 3 bis 9 Grad. In der Mitte und im Norden kann es zu Schnee-, Schneeregen und Graupel kommen. Donnerstag, 16. März : Höchsttemperaturen zwischen 6 und 16 Grad. Im Nordwesten kann es zu Niederschlägen kommen. In höheren Lagen und an der See sind erneut starke bis exponiert stürmische Böen möglich.

: Höchsttemperaturen zwischen 6 und 16 Grad. Im Nordwesten kann es zu Niederschlägen kommen. In höheren Lagen und an der See sind erneut starke bis exponiert stürmische Böen möglich. Freitag, 17. März: Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 23 Grad. Ein wenig Regen und viel Sonnenschein ist in Sicht.

Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 23 Grad. Ein wenig Regen und viel Sonnenschein ist in Sicht. Quelle: DWD

Das nasskalte Schmuddelwetter könnte allerdings schon bald wieder zurückkehren. Die Prognose für Ostern 2023 kündigt unter anderem Schnee an. (mbr)