Wetterwechsel kommt auf Teile Deutschlands zu: DWD warnt vor Sturm

Von: Janine Napirca

Sturmwarnung: In einigen Regionen Deutschland ist Vorsicht das Gebot der Stunde. © Gottfried Czepluch/Imago

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch (11. Mai) unter anderem im Norden Bayerns, aber auch in Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vor Sturmböen. Ob Ihre Region betroffen ist, lesen Sie hier.

München – Der eitle Sonnenschein trügt. Zumindest in einigen Regionen Deutschlands soll das Wetter umschwenken. Sie sollten sich vor aufziehenden Unwettern in Acht nehmen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Wind- und Sturmböen. Zum einen auf dem Brocken und den Kamm- und Gipfellagen der Rhön, zum anderen im Thüringer Wald und dem Erzgebirge.

Unwetterwarnung: Der Deutsche Wetterdienst mahnt zur Vorsicht vor herunter fallenden Ästen und Gegenständen

Durch die starken Wind- und Sturmböen können Gegenstände herunterfallen und Äste herabstürzen. Der Deutsche Wetterdienst mahnt daher zur Vorsicht. Nach Möglichkeit sollten Sie sich besser nicht ungeschützt im Freien aufhalten. Parkende Autos können ebenso in Mitleidenschaft gezogen werden wie PKW-Fahrer oder Fußgänger, die von abgebrochenen Ästen überrascht werden. Zudem wird vor Sandverwehungen gewarnt, wie 24hamburg.de berichtet.

Diese Regionen sind von Wind- und Sturmböen betroffen

Bundesland Landkreis Wind- und Sturmböen Wann gilt die Warnung? Bayern Kreis Rhön-Grabfeld 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Bayern Kreis Bad Kissingen 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Hessen Kreis Fulda 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Hessen Kreis Waldeck-Frankenberg 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Sachsen Vogtlandkreis – Bergland 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Sachsen Erzgebirgskreis 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich; oberhalb 1000m: 75–85 km/h, südwestlich/westlich Mi, 11. Mai, 10:00 – Do, 12. Mai 12:00 Uhr Thüringen Kreis Saalfeld-Rudolstadt 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Kreis Hildburghausen 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Kreis Sonneberg 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Ilm-Kreis 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Stadt Suhl 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Kreis Schmalkalden-Meiningen 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Thüringen Kreis Gotha 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich Mi, 11. Mai, 10:00 – 22:00 Uhr Sachsen-Anhalt Kreis Harz – Bergland (Oberharz) 50–60 km/h, südwestlich; oberhalb 800m: 55–70 km/h, südwestlich; oberhalb 1000m: 75–85 km/h, südwestlich/westlich Mi, 11. Mai, 10:00 – Do, 12. Mai 12:00 Uhr

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Während in sämtlichen Regionen Deutschlands, in denen vor Wind- und Sturmböen gewarnt wird, die Geschwindigkeit 50-60 km/h und oberhalb 800 Metern 55–70 km/h erreicht, sollten Menschen im Kreis Harz – Bergland (Oberharz) in Sachsen-Anhalt und im Erzgebirbskreis bei einer Höhe von 1000 Metern besonders vorsichtig sein. Hier erreichen die Sturmböen, die zunächst aus südwestlicher und anschließend aus westlicher Richtung kommen, Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h. (jn)